Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli tornano insieme ma è polemica/ “Litigano solo per guadagnare!”

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, dalla lite in pubblico alla “nuova” pace

Dopo il Grande Fratello Vip non c’erano molti dubbi su chi avrebbe attirato maggiormente la curiosità degli appassionati sui social e non solo: le coppie. Le vicissitudini sentimentali sono una vera e propria calamita per gli internauti sempre alla ricerca di nuovi scoop e indiscrezioni di cronaca rosa. In tal senso, sono settimane che la storia di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli tiene banco tra quotidianità, dissidi e riappacificazioni.

Di recente Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sembravano essere arrivati al fatidico punto di non ritorno; una lite in pubblico – con il video virale sul web – una serie di defollow e alla fine lo sfogo. Il veneto in primis ha avuto modo di raccontare come effettivamente tra lui e la showgirl venezuelana la storia potesse essere realmente giunta al capolinea. Per la gioia degli “Oriele” la situazione sembra però essere arrivata gradualmente alla normalità e i due sembrano dunque aver fatto nuovamente pace. Come racconta Novella 2000, la loro liaison condita da tira e molla sarebbe però finita nel mirino del web; pare infatti che per alcuni, dietro le dinamiche di coppia, vi sia del mero interesse economico.

Come racconta il portale, a sganciare la “bomba” è stata Chiara Mariani; la giovane influencer ha analizzato la questione con un video su Tik Tok: “30 mila euro al mese; questa sarebbe la cifra che, secondo alcuni esperti del web, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si porterebbero a casa per mettere in piedi i loro teatri“. Pesante dunque il presunto valore economico che, secondo l’influencer, sarebbe strettamente legato alle dinamiche sentimentali dei due ex volti del GF Vip. “Mi spiego meglio: da quando sono usciti dalla Casa del GF Vip Daniele e Oriana sono stati tra le coppie più discusse e chiacchierate…”.

Sempre Chiara Mariani – come riporta Novella 2000 – ha aggiunto: “Questo perchè la relazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli non è stata rose e fiori, ma piena di alti e bassi e soprattutto litigate. Tramite queste scenate plateali” – ha spiegato l’influencer – “Attirano sui loro profili decine di follower. Se ci fate caso, dopo l’indizio di un ritorno o una discussione, ci piazzano gli sponsor“. I diretti interessati non hanno ancora commentato la teoria di Chiara Mariani, ma risulta difficile credere che realmente il veneto e la showgirl venezuelana si prestino ad una meccanica simile solamente per ottenere guadagni che, per la popolarità guadagnata al GF Vip, molto probabilmente incasserebbero comunque.











