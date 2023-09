Daniele Dal Moro, é triangolo con Oriana Marzoli e Michael Terlizzi?/ Silenzio rotto: “Per me non é facile..”

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli diventano protagonisti dell’ipotesi di un triangolo, al Gran Hermano vip 8

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono la coppia vip più discussa tra quelle al centro della cronaca rosa made in Italy e International, con il veneto che ha ora voce in capitolo sul “terzo incomodo” tra i due fidanzati, Michael Terlizzi. Accade dopo che lui si é detto in disaccordo rispetto alla scelta della fidanzata e ora concorrente al Gran Hermano vip 8, di partire per la Spagna per l’accesso al nuovo reality, in seguito al Grande Fratello vip 7 che i due condividevano nel gioco intrapreso. Tra le mura della casa spagnola, mentre i fan degli Oriele sperano in un chiarimento tra i fidanzati vip affinché l’idillio dei Barbie e Ken usciti dalla Casa di Cinecittà possa avere un finale roseo di coppia, in un “vissero felici e contenti”, particolarmente vicino alla venezuelana si direbbe ora la presenza di Michael Terlizzi. Quest’ ultimo prendeva parte, in passato, al Grande Fratello 16 condotto da Barbara D’Urso in Italia, esperienza televisiva che lo rendeva popolare e dove faceva la conoscenza di Daniele Del Moro. Per una strana coincidenza, ora, Terlizzi é parte integrante nel cast dei concorrenti al Gran Hermano vip 8 e in assenza di Daniele Dal Moro convive con Oriana sotto lo stesso tetto, peraltro palesandosi vicino e complice verso la venezuelana in questi primi giorni del reality iberico appena avviato. Tanto che per il gossip internazionale Michael potrebbe formare una coppia con Oriana, tra le possibili coppie targate Gran Hermano vip 8.

E, incalzato sul gossip che lo vede coinvolto relativamente alla separazione da Oriana Marzoli e il confronto che li attende a grande richiesta dei fan per il prosieguo o la fine della loro lovestory tra gli ex Grande Fratello vip 7, Daniele Dal Moro finisce per mostrare la sua emotività più nascosta, dicendosi disposto ad aspettare la sua amata Oriana Marzoli affinché il loro amore possa avere un prosieguo.

Accade nell’intervista concessa a Mtmad, dove al Veneto viene data la possibilità di destinare ad Oriana un messaggio e sostenerla in un momento in cui lei stessa ammette di sentire molto la mancanza della sua dolce metà. Infatti Dal Moro spiega alla compagna di volerle stare vicino in ogni modo: “Amore ti amo, stai tranquilla ti aspetto”. Poi il giovane influencer chiarisce la sua posizione rassicurando l’amata, finita in lacrime al Gran Hermano vip al pensiero che la loro crisi d’amore sia dovuta alla partenza per il reality iberico. Il veneto le fa sapere di sentirsi certo del fatto che niente e nessun “terzo incomodo” può scalfire quello che lui prova per lei e viceversa, nonostante le distanze: “Siamo abituati a stare sempre insieme e so che non è facile staccarsi per tanto tempo senza poterci vedere ne sentire”. Daniele manda poi uno sprono alla ragazza, esortandola a farsi conoscere per ciò che é davvero: “Oriana ragazzi è una persona fantastica e mi piacerebbe che tutti quanti la conoscessero come la conosco io”.

Nell’intervista, quindi, Daniele Dal Moro tiene a inoltrare anche un saluto a distanza al possibile “terzo incomodo” Michael Terlizzi, ex coinquilino al Grande Fratello 16: “Michael é un ragazzo fantastico, Michael te lo chiedo in italiano, per favore stalle vicino, cerca di fare le mie veci -dichiara, parlando indirettamente anche ad Oriana Marzoli-, io ti amo amore, ti guardo tutti i giorni, ti voglio bene… sai che per me non é facile, io sto bene, non ci sono problemi…cerco di fare il meglio che posso. Divertiti che io sono qui che ti aiuto e ti aspetto. Sono sicuro che Michael aiuterà Oriana nella Casa… una persona fantastica e sono felice che ci sia lui ad aiutare Oriana”. Dal suo canto il veneto avrebbe proposto ad Oriana di sposarsi…











