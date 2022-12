Daniele Dal Moro e Wilma Goich, è rottura al GF Vip?/ Lui la allontana, lei: “Furbo, l’ho capito tardi”

Daniele Dal Moro e Wilma Goich, amicizia finita al Grande Fratello Vip?

C’è aria di crisi nel rapporto tra Daniele Dal Moro e Wilma Goich al Grande Fratello Vip. Tra i due nelle ultime settimane è nato una forte amicizia, da entrambi definita speciale. Wilma però ha poi fatto un passo in avanti, confessando di provare qualcosa in più per il ragazzo ma di essere frenata dalla grande differenza d’età. La scorsa settimana c’è poi stato un bacio tra i due, seppur per gioco, che ha creato parecchie discussioni dentro e fuori dalla Casa.

Daniele Dal Moro, in diretta al Grande Fratello Vip, ha però chiarito che con Wilma c’è solo un’amicizia molto bella e che trova in lei una persona sulla quale fare affidamento. Il ragazzo ha dunque reso evidenti paletti finora esistenti ma invisibili, che potrebbero aver dato alla Goich un brutto colpo. Sta di fatto che nelle ultime ore la cantante si è resa protagonista di alcune pesanti critiche verso Daniele.

Wilma Goich critica Daniele Dal Moro: “È un furbino, ormai l’ho capito”

A dare la spinta a Wilma, come riporta Davidemaggio, sono state le critiche di Patrizia Rossetti e Sarah Altobello su Daniele. “Mette bocca quando non deve… perché è bravo solo lui, è intelligente solo lui, sa fare solo lui. Eh va beh ragazzi“, ha dichiarato la Rossetti. Wilma non ha obiettato di fronte alle critiche ma, anzi, ha appoggiato la Rossetti, che ha sottolineato come Daniele si sia allontanato da lei proprio dopo la diretta di lunedì. “Ma io guarda sto… non cambiando, già ho cambiato idea. – ha replicato la Goich, concludendo – È stato molto furbino, perché si è fatto il suo giochino. Eh ma io l’ho visto. L’ho capito tardi, ma l’ho capito. Meglio tardi che mai“. Che l’idillio sia dunque finito?

