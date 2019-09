Daniele Dal Moro: “esco con Erica o sposo Martina?”/ Nasoni “sei pessimo”, nuova lite

Tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sembrava essere tornato il sereno, ma durante la notte, la vincitrice del Grande Fratello 16 e l’imprenditore veronese, su Instagram, sono stati i protagonisti di un durissimo scontro in seguito al quale la ventunenne di Terni ha deciso di mettere definitivamente un punto alla storia con Daniele. Tutto è nato per Erica Piamonte, in questi giorni al centro di un triangolo con Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. A quanto pare, alcuni messaggi in cui Erica parlava di Daniele avrebbero infastidito Martina come ha spiegato in una recente diretta Daniele Dal Moro che ha più volte ribadito di essere amico di Erica. Pur essendo consapevole della gelosia di Martina, Daniele, su Instagram, ha lanciato un sondaggio tra i suoi followers chiedendo da che parte stanno: se da quella di Erica o di Giorgia Caldarulo che, ospite di Pomeriggio 5 ha confermato di avere una storia con Taylor. Dal Moro che ha poi fatto sapere che in caso di vittoria di Erica sarebbe andato a cena con lei mentre nel caso in cui avesse vinto Giorgia, avrebbe sposato Martina. Una provocazione che non è affatto piaciuta a Martina che ha successivamente inviato un messaggio a privato a Daniele chiudendo la storia.

DANIELE DAL MORO E MARTINA NASONI: TUTTO FINITO PER ERICA PIAMONTE

La reazione di Martina Nasoni al sondaggio di Daniele Dal Moro è stata forte. La 21enne che, in questi giorni è a Milano, non ha digerito il paragone e con un messaggio privato ha fatto sapere all’imprenditore veronese di non voler continuare la storia con lui. “Sei veramente pessimo! Vattene pure a cena con Erica. Non ho intenzione di condividere nemmeno un’ora in più del mio tempo con una persona come te. Con me hai finito, Daniele. Finito!”, ha scritto Martina a Daniele. Un messaggio che Dal Moro ha deciso di rendere pubblico. Successivamente, attraverso una storia pubblicato su Instagram, ha commentato così: “Questo mi è servito per capire che qualsiasi cosa faccia Martina sarà sempre santa mentre io avrò sempre il cuore di pietra. Lei vi aveva detto in diretta: ‘Io gelosa di Erica? Ma quando mai!’. Io sono sempre Pinocchio. Io mi sono rotto!”. L’ultima parola l’ha poi scritta Martina che ha chiuso la storia così: “schifo”, è stato l’ultimo commento della Nasoni.

