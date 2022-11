Daniele Dal Moro fa dietrofront su Sofia Giaele De Donà/ “All’inizio mi urtava…”

Daniele Dal Moro ha cambiato idea su Sofia Giaele De Donà?

Daniele Dal Moro si confida con Sofia Giaele De Donà. Il concorrente del Grande Fratello Vip ammette di aver avuto un pregiudizio su di lei ma adesso, che ha compreso maggiormente i suoi modi di fare, è ben lieto di darle qualche consiglio, sebbene si renda conto di quanto sia difficile fronteggiarsi davanti ad una situazione difficile come la sua: “Mi urtava all’inizio il modo in cui ti comportavi. Poi però ho capito che con Antonino ti trovi bene. Hai due possibilità però o esci dalla casa ma non mi sembra sia quello che vuoi oppure prendi le distanze da Antonino in modo netto”. Ormai Giaele è ad un bivio: o esce, per riprendere la sua vecchia vita e ricongiungersi con il marito Brad, oppure si distanzia da Antonino. Sicuro che la ragazza non voglia abbandonare la Casa, Daniele le consiglia di mettere un punto al rapporto con l’hair stylist. Di certo, i continui battibecchi non le giovano. Non può dirle molto altro, perché solamente Giaele stessa conosce dinamiche e natura del rapporto nato con Antonino. Giaele risponde sconfortata: in fondo è meglio sia andata così. “Dove potevamo arrivare? Da nessuna parte” dice.

Con parole profonde e ragionate, Daniele Dal Moro prova a dare conforto alla ragazza. È normale si senta spaesata perché non può né vedere né sentire il marito. Anche se Brad andasse a farle una sorpresa al Grande Fratello Vip, non riuscirebbe a risolvere i problemi sorti tra di loro in una manciata di minuti. Le questioni di coppia andranno affrontate fuori dalla Casa. È vero che dallo sguardo di lui potrebbe cogliere sfumature ed emozioni, ma non sarebbe comunque sufficiente per una riconciliazione certa e duratura. L’ideale sarebbe viversi l’esperienza con più leggerezza, senza crearsi troppe preoccupazioni. Brad la ama, gliel’ha anche scritto nella lettera. Se fosse stato adirato con lei non avrebbe pronunciato parole così importanti. Giaele lo ascolta poco convinta. La sua tristezza è palpabile. Per il momento, non le resta che distanziarsi da Antonino e aspettare.

Daniele Dal Moro ha preso le distanze da Oriana Marzoli. Nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Signorini ha fatto notare la complicità tra Oriana e Antonino Spinalbese. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti rivelato alla nuova gieffina che il suo intento non è quello di prestarsi al ruolo del rivale in amore: “Io non sono voi, tutti voi. E’ la verità. Questo te l’ho detto, non cambia il mio pensiero, assolutamente. Un po’ si, ma non in male. Chi sono per giudicare? nessuno. Cosa c’entra che sei qui da tre giorni? questo non vuol dire niente. Però stare vicino a te in questo momento significa infilarsi in questa roba e io non lo faccio neanche morto, mi spiace”.

Daniele Dal Moro non vuole trovarsi in dei triangoli e per questo motivo fa chiarezza: “Non so se hai capito cosa voglio dire. Non sei scema lo sai anche tu. Io sono una persona sincera è per questo che ti dico la verità, anche perchè se lo fate voi tutti ha un senso, Antonino, Giaele. Se lo faccio io no, non ha un senso. Io non questi triangoli non mi ci infilo”.











