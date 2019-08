Daniele Dal Moro, flirt con Erica Piamonte?/ “Ricordate che io e Martina Nasoni…”

Daniele Dal Moro resta al centro del gossip, ma non solo per Martina Nasoni. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 avrebbe invitato Erica Piamonte a Verona. In rete è circolata questa indiscrezione e molti utenti sono andati subito all’attacco del bel veneto. Per gli internauti si sta dimostrando insensibile nei confronti della vincitrice del reality, con cui aveva avviato una conoscenza senza mai ufficializzare la storia d’amore. Questo è solo uno dei tanti attacchi a Daniele Dal Moro, che allora ha deciso di pubblicare un post nelle ultime ore per chiarire la sua posizione. «Non è bello sentirsi dire brutte parole e offese gratuite quotidianamente, non è bello venire sempre e comunque condannati da terzi, il più delle volte da persone che non hanno assolutamente gli elementi necessari per poter giudicare, consigliare, emettere sentenza…». Nonostante ciò, Daniele Dal Moro è consapevole che sia il prezzo da pagare per la sua popolarità.

DANIELE DAL MORO, FLIRT CON ERICA PIAMONTE? LA REPLICA…

Daniele Dal Moro ha risposto con maturità alle critiche. «Ma non dimenticate una cosa.. Nel bene e nel male noi per voi resteremo sempre Daniele/Martina ecc del GF16! E voi per noi resterete sempre parte di un esperienza unica che non dimenticheremo mai!». Nelle ultime ore poi ha “scherzato” con le voci uscite sul suo conto. Sul web si parlava del flirt con Erica Piamonte? E allora lui prima di uscire ha lanciato un sondaggio con le Instagram Stories: ha chiesto ai fan di indovinare se stava aspettando l’ex coinquilina del Grande Fratello 16 o se stava andando in palestra. Poi ha mostrato cosa stava facendo: ha condiviso un momento del suo allenamento. A qualcuno è apparsa come una smentita dunque alle voci che stavano rimbalzano tra social e web. Ma questo caso non può essere considerato ancora chiuso, del resto lo ha detto lo stesso Daniele Dal Moro: per i fan restano sempre Daniele/Martina.





© RIPRODUZIONE RISERVATA