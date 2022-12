Daniele Dal Moro furioso contro Alberto: “Il più falso e ipocrita”/ Lite al GF Vip: “Sei solo un pagliaccio”

Daniele Dal Moro e Alberto De Pisis, scoppia la lite al Grande Fratello Vip

Notte di fuoco per Daniele Dal Moro quella che è seguita all’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2022. Il gieffino è stato al centro di numerosi scontri che hanno smosso gli animi della Casa di Cinecittà. A quello con Patrizia Rossetti, che tanto ha fatto discutere nelle ultime ore, è seguita una lite accesa con Alberto De Pisis, scatenata proprio dall’atteggiamento che Daniele ha avuto con la conduttrice.

Alberto De Pisis si è detto infatti indignato per i modi di Daniele con Patrizia e lo ha perciò affrontato: “Quello che hai fatto è vergognoso, chiedile scusa! – è sbottato – Hai urlato a una signora di 60 anni in faccia! Potrebbe essere tua mamma! Questo è un atteggiamento orrendo! Tu non le parli in faccia a una signora così, lei è una signora. Questa è proprio una cosa che mi infastidisce.”.

Daniele Dal Moro contro Alberto: “Un pagliaccio! Falco e ipocrita”

Daniele Dal Moro non è rimasto in silenzio di fronte a questa accusa. Il gieffino ha perso la pazienza, accusando duramente Alberto: “Sei un grande pagliaccio! – ha esordito – Dovresti solo stare zitto tu! Questo è un atteggiamento televisivo, lo pensano tutti qua dentro. Sei falso e ipocrita, la persona più falsa che c’è qua dentro”.

Nella solitudine del confessionale, Daniele ha poi continuato a sfogarsi contro Alberto, accusandolo con ulteriori epiteti spiacevoli: “Falso, fasullo, ipocrita, finto, il mio pensiero su di lui non è assolutamente positivo e penso si sia capito.” ha concluso il gieffino.

