Daniele Dal Moro furioso/ “Oriana non è la persona che fa per me, non le parlo più”

Daniele Dal Moro si infuria con Oriana: ecco per quale motivo

Oriana Marzoli e Martina Nasoni sembrano aver fatto pace; le due concorrenti si sono scambiate confidenze e consigli su Daniele Dal Moro. Il veronese, però, non sembra aver gradito il gesto dell’influencer spagnola e si è infuriato. In confidenza a Micol Incorvaia, Milena Miconi e Luca Onestini ha svelato cosa pensa dell’avvicinamento tre le due.

Oriana Marzoli e Martina fanno pace?/ Nasoni la consiglia su Daniele e...

“Io non sono lei, per me possono anche far pace ma io non le parlo perchè non voglio dar modo che si parli di me dopo quello che mi ha detto. Se sei tu di là che parli di me, allora non mi sta più bene. Decido io di non parlarle, spero che siano lì a parlare di affari loro, però visto che la reputo una cosa impossibile” tuona l’ex tronista che non è affatto contento di ciò che ha fatto la bionda venezuelana.

Nicole Murgia interessata a Daniele?/ "Persona speciale, gli voglio bene ma..."

Daniele Dal Moro lascia Oriana? “Non voglio più conoscerla”

Daniele Dal Moro non ha digerito che Oriana Marzoli e Martina Nasoni stessero parlando di lui. A nulla è valso il consiglio di Micol e Milena di “capire i motivi” che hanno spinto la venezuelana ad avvicinarsi all’ex del veronese. Lui è rimasto della sua posizione.

“Io siccome non voglia di discutere anche con Oriana io non le parlo, fine perchè non ho voglia, perchè poi mi ritrovo a discutere di nuovo. Non ho più voglia di spiegare le cose. Non ho più voglia di conoscerla, basta. Ho già conosciuto abbastanza per capire che non è la persona che fa per me. Il giorno che esco da qua ricomincio davvero a vivere non a fare i cogl*oni dalla mattina alla sera. Devo farmi sempre andar bene tutto, non è che stiamo parlando di una scienziata che viene qui, mi scompone il cubo di rubik e mi apre la mente sulla motivazione per cui ha parlato con Martina“. Queste le parole di Daniele Dal Moro che sembra, almeno apparentemente, voler chiudere con la Marzoli.

Antonella e Oriana, pace al GF Vip?/ Sorpresa per la Fiordelisi: "Mi ha fatto piacere…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA