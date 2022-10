Daniele Dal Moro geloso di Edoardo Donnamaria?/ Una frase insospettisce i fan…

Daniele Dal Moro stronca Antonella Fiordelisi con Edoardo Donnamaria: “Mettici una pietra…”

Daniele Dal Moro ha dato dei consigli a Edoardo Donnamaria su come affrontare il suo rapporto con Antonella Fiordelisi. Il malumore di Edoardo non è passato inosservato agli occhi attenti dei suoi coinquilini e Daniele, dispiaciuto, decide di scambiare due chiacchiere con lui per dispensargli preziosi consigli. L’imprenditore, dopo essersi confrontato sia con Antonino e che Edoardo, pensa che i due debbano mettere da parte i loro rancori per evitare di rovinare il loro percorso ed è per questo che rivolgendosi al suo compagno dice: “Metteteci una pietra sopra”. Il discorso tra i due si sposta poi sul rapporto tra Edoardo e Antonella. Edoardo non nasconde le sue preoccupazioni e dispiaciuto per i continui battibecchi con l’ex schermitrice confessa di sentirsi preso in giro. “Cerca di vivertela discretamente bene” dice Daniele invitandolo a vivere con maggiore serenità le sue giornate nella Casa evitando di focalizzarsi solo su determinate questioni.

Elenoire Ferruzzi e Daniele Del Moro, nuova coppia al Grande Fratello Vip 2022?/ Lei ci spera, lui...

Daniele Dal Moro infatti dice a Edoardo Donnamaria che non ha molte alternative: “O ti comporti in questo modo o impari a vivere con leggerezza certe cose. Cerca di essere più tollerante e se vedi che lei reitera gli stessi comportamenti la prendi da parte e glielo dici”. Il web non ha visto di buon occhio questo commento sospettando che Daniele stia facendo di tutto per allontanare Edoardo da Antonella.

GF Vip, "Daniele Dal Moro, ad Elenoire Ferruzzi piaci molto"/ Wilma Goich l'avverte ma...

Daniele Dal Moro geloso di Elenoire Ferruzzi? Un gesto manda in tilt il web

Daniele Dal Moro geloso di Elenoire Ferruzzi? Secondo alcuni inquilini della casa del Grande Fratello Vip Daniele sarebbe realmente interessato a Elenoire. Il concorrente starebbe giocando con lei per farla ingelosire. Per questo motivo le ha dato dei consigli su come agire. E ha anche aggiunto che la strategia di distacco secondo lei sta funzionando perché ora Daniele sembra un po’ mogio e passa del tempo da solo a dormire sul divano.

Alcuni utenti su Twitter hanno notato un dialogo tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Lui, infatti, dice a lei di aver notato che ultimamente Daniele Dal Moro è sempre insieme a Nikita. E infatti Antonella conferma che a Elenoire questa cosa dà fastidio. Qualcuno sul web ha però notare che Daniele avrebbe chiesto a Edoardo di non dormire con Antonella perché altrimenti Elenoire avrebbe dormito con lui dimostrando quindi di non voler dormire nello stesso letto con la Ferruzzi. Elenoire avrebbe dunque immaginato l’interesse di Daniele Dal Moro per lei come era accaduto per Luca Salatino. Il pubblico è convinto che invece Daniele stia facendo di tutto per evitare Elenoire.

Daniele Dal Moro illude Elenoire Ferruzzi? Scoppia la polemica/ Lui la coccola ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA