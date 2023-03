Daniele Dal Moro geloso di Onestini e Oriana? “Ho dei dubbi su di lei”/ “Avevo dei pregiudizi…”

Daniele Dal Moro geloso di Oriana e Onestini? Il chiarimento al GF Vip

Arriva il momento del confronto definitivo tra Daniele Dal Moro e Luca Onestini nella Casa del Grande Fratello Vip. Il motivo è il rapporto che entrambi hanno con Oriana Marzoli, in particolar le gelosie e i dubbi di Daniele sul fatto che tra Onestini e Oriana possa esserci più di una semplice amicizia.

“Io non sono geloso del rapporto di Oriana e Luca, però sono delle percezioni.” ammette Daniele in diretta. Luca però nega che quello che Oriana sia un rapporto di tipo sentimentale, dichiarando tuttavia di dispiacersi quando la vede star male per Daniele: “Io le voglio bene, da amico è normale che la vedo star male e mi dispiace. Però lei ha occhi solo per Daniele e mi parla solo di lui”, spiega Onestini.

Daniele conclude allora precisando che i dubbi sono per Oriana e non per Luca, che ha capito non essere interessato a lei: “Io inizialmente avevo più pregiudizi anche su Luca, per quello che riuscivo a capire di lui all’interno di questo percorso. Ad oggi invece abbiamo legato e sinceramente, dopo averlo visto anche con Ivana, io ho capito che l’interesse di Luca è per lei e non vedo interesse che va oltre l’amicizia per Oriana. Questo è il motivo per il quale io con Luca ho un bel rapporto.”

