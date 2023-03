Daniele Dal Moro, gesto choc contro Martina Nasoni/ Butta il libro dell’ex e…

Daniele Dal Moro e il gesto contro Mattina Nasoni

L’avventura di Daniele Dal Moro nella casa del Grande Fratello Vip 2022 si è conclusa con una squalifica arrivata improvvisamente e che non gli ha permesso di tornare in studio esattamente come accaduto ad Edoardo Donnamaria. Il percorso di Daniele, nella casa di Cinecittà, è stato ricco di eventi e, tra questi, c’è stato anche l’incontro con l’ex Martina Nasoni che ha inizialmente accolto a braccia aperte per poi litigare duramente con lei. Nella casa, infatti, Daniele e Martina si sono scontrati più volte e tra loro sono volate parole forti fino a non salutarsi più.

Nella casa di Cinecittà, Daniele e Martina hanno così messo fine al loro rapporto. Uscita dalla casa, la nasoni ha smesso immediatamente di seguire sui social Daniele il quale, nelle scorse ore, si è lasciato andare ad un gesto che ha diviso il web.

Il gesto di Daniele Dal Moro contro Martina

Con un breve video pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram, Daniele Dal Moro ha scritto l’ultimo capitolo della sua storia con Martina Nasoni. Daniele, infatti, ha buttato la biografia di Martina nella pattumiera. Un gesto che è diventato virale sul web e che ha diviso il popolo dei social. Da una parte c’è chi si è schierato dalla parte dell’imprenditore veneto e dall’altra c’è chi ha difeso Martina non condividendo il gesto di Daniele.

Se il rapporto con la Nasoni è finito, Daniele è riuscito a recuperare quello con Edoardo Donnamaria che, su Instagram, gli ha scritto: “Ci siamo amati, odiati, presi per il cu*o, poi di nuovo amati. Da fuori, però, ho avuto la conferma che veramente ci tenesse tantissimo a me, quindi per concludere: ti voglio bene ira veneta, sei matto fracico”.

Quando il mio #drojette ci mette er core. pic.twitter.com/L7VyvkNfc8 — Lola G. xsemprelolita 💥 (@LGrullita) March 21, 2023













