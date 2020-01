Daniele Dal Moro/ Ginevra è la sua preferita? I fan sognano… (Uomini e Donne)

Daniele Dal Moro ha già la sua corteggiatrice preferita? Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello 16, l’imprenditore veronese ha dimostrato di fare fatica a legarsi alle persone, ma desideroso di innamorarsi davvero, ha deciso di vivere senza freni l’avventura sul trono di Uomini e Donne. Nonostante il suo percorso sia iniziato da poco, ha già posato i propri occhi su Ginevra la quale, tuttavia, sta conoscendo anche Carlo. Se la cosa non infastidice Pietropoli, convinto che sia necessario anche concedere del tempo alle corteggiatrici affinchè scelgano senza ripensamenti, Daniele Dal Moro non ha alcuna intenzione di vedere Ginevra passare da un tronista all’altro al punto che, nel corso dell’ultima registrazione, le ha chiesto di scegliere il prima possibile il tronista che intende corteggiare. La corteggiatrice lo accontenterà o si prenderà ancora del tempo prima di una scelta definitiva?

DANIELE DAL MORO: I FAN SOGNANO L’ARRIVO A UOMINI E DONNE DI MARTINA NASONI

Il nome di Daniele Dal Moro continua ad essere legato a quello di Martina Nasoni nonostante la loro storia sia finita da tempo. Dopo le dichiarazioni che la vincitrice del Grande Fratello 16 ha rilasciato a Pomeriggio 5, però, i fans sono tornati a sognare l’arrivo a Uomini e Donne della 21enne. “Io voglio un bene dell’anima a questo ragazzo perchè, veramente, io l’ho vissuto dopo la casa e ci siamo trovati su tante cose e su tante altre no. Io, ad oggi, quello che dico è che gli auguro il meglio, gli auguro di essere felice, gli auguro di riuscire ad emozionarsi nella vita“, ha detto la Nasoni ai microfoni di Barbara D’Urso. Parole che, a detta dei fans, nascondono un sentimento profondo che Martina continuerebbe a provare per Daniele al punto che in tanti la esortano ad andare a corteggiarlo. Nelle scorse settimane, la Nasoni ha già spiegato che non andrà mai a Uomini e Donne. Resterà ferma sulla sua posizione o cambierà clamorosamente idea?

