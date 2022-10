Daniele Dal Moro ha illuso Elenoire Ferruzzi?/ “Dovevi evitare i baci a stampo e…”

Daniele Dal Moro ha preso in giro Elenoire Ferruzzi?

Daniele Dal Moro ha illuso Elenoire Ferruzzi? Dopo l’eliminazione di Elenoire, nella casa i concorrenti si sono divisi tra chi ha difeso Daniele e chi invece ritiene abbia illuso la gieffina. Edoardo Donnamaria ha fato riflettere Daniele sul comportamento che lui ha avuto nei confronti di Elenoire: “La cosa che più le è pesata nella vita è che tante volte ha sentito o visto uomini presi da lei che però hanno fatto retromarcia perché si vergognano. Tu devi partire da un presupposto, io non credo che tu sia attratto da lei in quel senso là, ma devi stare attento”. Daniele Dal Moro però non ci sta e ribadisce la sua posizione. Il ragazzo non è apparso mai interessato a Elenoire ma ha sempre spiegato di vederla come un’amica: “Perché io devo stare attento a lei, se lei di me se ne frega? Non gliene frega nulla. Lei può essere stata attaccata, ma io sono consapevole dei miei comportamenti e di quello che io ho fatto. Se tu fraintendi le cose, non posso diventare il capro espiatorio”.

Giaele De Donà invece è del parere che Daniele abbia illuso Daniele dando sfogo ad alcuni comportamenti ambigui: “Lei ha vissuto questo interesse con Luca e lui l’unica cosa che aveva fatto era stata toccarle il piede una volta. Tu, dopo aver visto questo suo atteggiamento, secondo me i baci a stampo, dormire assieme, queste cose qui, dovevi evitarle. Se lei per una toccata di piede si è illusa, figurati per i baci a stampo”.

Daniele Dal Moro ha baciato Elenoire Ferruzzi? Il web lo difende ma…

Daniele Dal Moro si è comportato male con Elenoire Ferruzzi? Il concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato di essersi comportato bene nei confronti di Elenoire e di non aver mai dato adito a comportamenti che potessero insospettire: “Partiamo dal presupposto che io non so nulla di quello che ha fatto Luca con lei, perché io in casa non c’ero. Ho visto il lunedì successivo al giovedì in cui sono entrato io, la litigata che hanno fatto. E non ci ho capito niente perché non sapevo cosa fosse successo e non mi interessava neanche, perché ero appena entrato e pensavo al mio percorso. Detto ciò, io mi comporto nel migliore dei modi come persona. L’ho già tutelata fin troppo. Tu sai quello che ti ha raccontato lei, non è quello che hai visto e allora devi stare zitta”.

Sofia Giaele De Donà però gli ha fatto notare che i baci a stampo ci sono stati e che sarebbe stato più opportuno da parte sua evitare questo tipo di comportamento: “I baci a stampo ci sono stati perché li ho visti pure io, quindi mi baso su cose che anch’io ho visto. Io queste cose le avrei evitate”. Poi ha concluso: “Però lei dice che i baci a stampo non li dai a tutti, li dai solo a lei. Questi atteggiamenti qui andavano evitati”. Sul web però in molti si sono schierati con Daniele Dal Moro sottolineando l’eccessivo comportamento della Ferruzzi.











