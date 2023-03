Daniele Dal Moro il tweet contro Orietta Berti/ "Solo le torte...". Cosa è successo?

Orietta Berti: la battuta su Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro, squalificato dal Grande Fratello Vip 7, non può presenziare in studio, ma l’ex concorrente segue le dirette del reality show e non perde occasione di commentare ciò che accade in studio. Nel corso della semifinale si è tornati a parlare del litigio tra Oriana Marzoli e Luca Onestini, nato per una domanda dell’ex tronista. Mentre giocavano a “obbligo o verità” Luca ha chiesto a Oriana di scegliere tra la vittoria e Daniele Dal Moro.

Domanda che ha mandato la venezuelana su tutte le furie. Alfonso Signorini, ovviamente, ha voluto sapere la risposta di Oriana, che ha ammesso di volere sia vincere e sia ritrovare Daniele all’esterno. A quel punto anche Orietta Berti si è inserita nella discussione e ha detto: “Io se fossi nei panni di Oriana penserei a vincere, è più sicuro. Perché incontrare Daniele, è dura”.

Daniele Dal Moro replica alla cantante

Il commento di Orietta Berti ha lasciato senza parole Oriana Marzoli, mentre Daniele Dal Moro ha replicato su Twitter lanciando una frecciatina alla cantante: “Orietta giusto le torte.. #oriele”. Nei giorni scorsi, in una room su Twitterm Daniele Dal Moro ha svelato quale altro reality farebbe con Oriana Marzoli dopo il Grande Fratello Vip 7: “Allora, effettivamente, non voglio dir niente ma Pechino Express sarebbe più figo farlo con Oriana che con Tavassi. Ma per il semplice discorso che Oriana fa il doppio di Tavassi… Ma semplicemente perché io essendo uno competitivo e mi girano i cogl**ni a dover stare dietro ad uno che non si muove”. Cosa succedere tra loro settimana prossima quando Oriana uscirà, vincitrice o meno, dalla casa del GF Vip?

