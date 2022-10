Daniele Dal Moro illude Elenoire Ferruzzi? Scoppia la polemica/ Lui la coccola ma…

Daniele Dal Moro illude Elenoire Ferruzzi? Scoppia la polemica

Daniele Dal Moro sta illudendo Elenoire Ferruzzi? I due sembrano essere molto vicini ma i telespettatori del Grande Fratello Vip hanno notato che Daniele sembra illudere Elenoire. La possibilità peggiore è che tra i due possano nascere una serie di incomprensioni basate sul fatto che gli atteggiamenti di Daniele sono piuttosto ambigui e lei li ritiene inequivocabili. Cosa succederà tra i due dopo quello che Elenoire ha già fatto vedere con Luca Salatino? Daniele ultimamente si è mostrato interessato a Elenoire e lei dal canto sembra ricambiare le attenzioni tanto da minacciare chiunque gli si avvicini. Lui la abbraccia, la coccola, sembra farle addirittura i grattini.

Durante la notte Daniele ha parlato del fatto che Antonella gli avesse chiesto di fargli un massaggio al sedere ma Elenoire è prontamente intervenuta dicendo: “No, non glielo faccio fare io”. C’è chi pensa che Daniele stia illudendo Elenoire Ferruzzi. Lei non lo molla più. Cosa sta succedendo davvero. Si rischia un nuovo exploit di Elenoire come per Luca Salatino? Sui social in molti però non vedono di buon occhio il comportamento di Daniele Dal Moro che sembrerebbe prendere in giro Elenoire Ferruzzi. Cosa ne pensate?

Daniele Dal Moro ha vissuto un momento di grande imbarazzo nella casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore Daniele ha tentato di entrare nel bagno della Casa salvo poi accorgersi che al suo interno fosse presente Gegia. Quando il concorrente ha subito chiuso la porta del bagno, gli altri concorrenti gli hanno chiesto quale fosse il motivo e lui ha risposto: “C’era Gegia che c***va”, scatenando l’ilarità generale. La vicenda è presto rimbalzata sui social e in tanti tra i fan si sono chiesti se, almeno, fosse presente una chiave per la porta del bagno.

Su Twitter, l’utente che ha postato il video dell’accaduto ha ammesso di essere molto divertito per la scena: “Raga sto veramente morendo”. Tutti gli utenti che hanno commentato la breve clip hanno ironizzato. Tra i vari telespettatori c’è anche chi ha lanciato l’ennesima stoccata nei confronti di Gegia: “Quando non va in bagno, dice baggianate con la bocca”. Il momento imbarazzante è rimbalzato sui social e ha ricevuto numerosi commenti. Daniele Dal Moro finora è uno dei concorrenti più amati di questa edizione perché si intromette raramente nella dinamiche. Il suo atteggiamento piace molto al pubblico he potrebbe decidere di mandarlo anche in finale.











