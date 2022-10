Daniele Dal Moro in crisi al Grande Fratello Vip/ “Ero disordinato, bevevo e mi drogavo”

Daniele Dal Moro in crisi al Grande Fratello Vip: “mai voluto pesare sugli altri”

Daniele Dal Moro in crisi al Grande Fratello Vip 2022. L’ex tronista dopo l’ultima puntata in cui Alfonso Signorini l’ha ripreso per il suo comportamento ed atteggiamento sempre “spento” si è confrontato con Carolina Marconi ed Elenoire Ferruzzi aprendo il suo cuore e raccontando un momento molto difficile della sua vita. “Non ho mai voluto pesare sugli altri. E non ho mai voluto far pena a nessuno, non so se mi capisci. Quindi un piccolo passo alla volta sono tornato a stare bene. Ho cercato di migliorare in tutto quello che facevo. Ero disordinato, adesso sono ordinato, bevevo, ho smesso di bere. facevo uso di stupefacenti, ho smesso di fare uso di stupefacenti, fine anche di andare in discoteca. Ho fatto tutto quello che potevo per stare bene. Migliorerò” – ha detto l’ex tronista.

Poi la confessione che non t’aspetti: “nessuno in realtà sa quanto ho sofferto! Otto anni sono tanti. Sono triste perché nessuno mi ridarà indietro questi anni che ho perso. E inoltre la persona che sono diventato non è quella che ero prima. Queste cose mi hanno cambiato. Faccio fatica a ridere e scherzare con persone che non conosco. Perché sono diventato molto chiuso. Ma io prima non ero così” scoppiando a piangere.

Daniele Dal Moro e i problemi di droga: la dura confessione

Le parole di Daniele Dal Moro nella casa del Grande Fratello Vip 2022 sono arrivate come un fulmine a ciel sereno dopo la diretta del giovedì sera. L’ex tronista, dopo la frecciata di Alfonso Signorini, ha reagito raccontando un periodo nero della sua vita. “E quando mi dicono ‘avrai pure passato qualcosa di bello’, che ca**o gli dico? No! Che sembra che gli dico una cazzata. Se vogliono gli faccio un documentario sulla droga, quello glielo posso fare. Non sai quanti amici ho perso” – ha detto in lacrime. Non solo, poco dopo Daniele ha raccontato della sua infanzia e di quando è caduto nel vortice della droga.

Un periodo difficilissimo che l’ha portato ad escludersi da tutto e tutto. “Queste cose mi hanno cambiato. Faccio fatica a ridere e scherzare con persone che non conosco. Perché sono diventato molto chiuso. Ma io prima non ero così” – ha rivelato precisando -“quando mi dicono ‘avrai pure passato qualcosa di bello’, che ca**o gli dico? No! Che sembra che gli dico una cazzata. Se vogliono gli faccio un documentario sulla droga, quello glielo posso fare. Non sai quanti amici ho perso”











