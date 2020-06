Daniele dal Moro, incidente in moto/ Come sta? “Disteso sull’asfalto e…”

Pubblicità

Ieri pomeriggio Daniele Dal Moro non è stato protagonista di Uomini e donne dopo il suo no alla scelta ma lo è stato sui social e non per una comunicazione ufficiale riguardo al programma ma per via di un incidente in moto che lo ha messo in ginocchio, è proprio il caso di dirlo. Per lui tanta paura ma niente di grave almeno da quanto abbiamo capito dalla sua ultima storia in cui, mostrando la sua gamba con del ghiaccio sul ginocchio, ha promesso: “Domani sarò in palestra”. Certo tutto dipenderà da come si sveglierà questa mattina visto che alcuni dolori vengono a galla ore dopo l’incidente ma, intanto, i fan si chiedono, cosa è successo a Daniele Dal Moro? L’ex concorrente del Grande Fratello ha mostrato subito nelle storie il filmato che lo ritraeva ancora steso sull’asfalto in attesa di essere soccorso.

DANIELE DAL MORO, INCIDENTE IN MOTO NEL POMERIGGIO DELLA “NON SCELTA”

Quello che si evince dalle immagini è che Daniele Dal Moro sia caduto dalla sua moto riportando evidente un’escoriazione sul gomito e sulla gamba infortunata ma poco dopo, per rassicurare i suoi fan, ha pubblicato in una storia la foto della gamba fasciata accompagnata dalla didascalia: “Cascasse il mondo, domani sono in palestra”. Questo lascia presagire che il peggio per lui sia passato e che forse il danno non è molto grave e che presto si rimetterà in piedi ma al momento sui social Daniele non ha detto altro su quanto è accaduto e nemmeno su come sta questa mattina ma siamo sicuri che nelle prossime ore saremo aggiornati.



