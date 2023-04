Daniele Dal Moro innamorato di Oriana Marzoli?/ Rose rosse e…

Daniele regala un mazzo di rose rosse a Oriana Marzoli: il dettaglio non sfugge ai fan

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno vissuta una frequentazione piuttosto travagliata nella casa del GF Vip. Tra litigi, insicurezze e dubbi, in molti pensavano che la coppia non sarebbe sopravvissuta fuori dalle mura di Cinecittà. Con sorpresa, però, i due ex gieffini sembrano smentire le convinzioni degli haters.

Una volta finito il reality, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno partecipato ad una reunion con alcuni ex vipponi della casa tra cui Alberto De Pisis e Giaele De Donà. In una delle tante storie Instagram immortalate dalla moglie di Brad, spunta il gesto romantico del bel veronese che ha regalato 18 rose rosse alla bionda venezuelana. Ai fan non è sfuggito un particolare: il numero delle rose corrisponde al numero di giorni in cui gli ‘Oriele’ sono stati separati. L’ex tronista, infatti, è stato squalificato dal reality show non potendo incontrare la sua Oriana.

Oriana Marzoli gelosa di Daniele? Le foto con Nicole Murgia creano tensione

Giorni fa, in una diretta su Instagram, Oriana Marzoli ha raccontato di aver visto delle foto di Daniele Dal Moro con Nicole Murgia che non le sono piaciute: “Sono stata taggata su Instagram in una foto nella quale mi dicono che la Murgia non è una gatta morta ma che Daniele la faceva sedere sulle sue gambe.

E ancora: “Ho visto uno screen dove lei era seduta in braccio a lui, con una mia camicia indosso. Ma che cavolo è successo? Io stavo dormendo. Chi le ha detto di sedersi in braccio a lui? Quando ho visto la foto ci sono rimasta, non me lo aspettavo”. Insomma, sembra che la bionda venezuelana sia molto gelosa del bel veronese segnale che tutto procede bene tra loro.

