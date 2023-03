Daniele Dal Moro lascia il Grande Fratello Vip 2022?/ Le parole di Oriana Marzoli preoccupano

GF Vip, Daniele Dal Moro verso l’addio? La rivelazione di Oriana Marzoli

Al Grande Fratello Vip 2022 è esploso un vero e proprio caso attorno alla figura di Daniele Dal Moro. Nella Casa, infatti, Oriana Marzoli teme che il coinquilino possa uscire e abbandonare definitivamente al gioco, come dimostra un video circolante su Twitter e che vede l’influencer venezuelana in apprensione. In Cortiletto, chiacchierando con Luca Onestini, la si sente affermare in riferimento a Daniele: “Non è che deve essere stressato, mi sembra un po’ esagerato. Uscire per quello… non è successo niente. Può darti fastidio sì, ma mi sembra una scelta un po’ esagerata“.

Il riferimento è allo sfogo di Daniele in seguito all’avvicinamento tra Oriana e Martina Nasoni, che sembrano essersi chiarite sebbene la convivenza all’inizio non sia stata affatto semplice. Probabilmente il chiarimento della Marzoli con l’ex fidanzata ha portato l’ex tronista a staccarsi da lei e, addirittura, a pensare di lasciare il gioco. “Tu devi uscire quando sei al limite, che dici: ‘Non ce la faccio’. Ma non per questo” ammette Oriana Marzoli, chiacchierando con Onestini.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: un rapporto in crisi

Tuttavia le affermazioni di Oriana Marzoli hanno subito scatenato apprensione anche sul web: Daniele Dal Moro è davvero intenzionato ad abbandonare per sempre la Casa del Grande Fratello Vip 2022? Il loro rapporto negli ultimi giorni ha vissuto più bassi che alti, con l’ex tronista che si è sfogato con alcuni coinquilini considerando chiusa la conoscenza con l’influencer venezuelana: “Non ho più voglia di spiegare le cose. Non ho più voglia di conoscerla, basta. Ho già conosciuto abbastanza per capire che non è la persona che fa per me“.

Gli “Oriele” sono in rotta di collisione? E soprattutto, Daniele davvero lascerà il reality? È questo che in molti si chiedono sui social, sebbene sia un’ipotesi improbabile al momento. Questa sera, infatti, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022 e, a distanza di poche ore dalla diretta, è improbabile l’addio del concorrente. C’è pero da scommettere che Alfonso Signorini tornerà sicuramente a parlare del rapporto degli “Oriele”, mai come in questo momento in seria difficoltà.













