Daniele Dal Moro lascia Oriana? “Non sono innamorato”/ Signorini avverte: “Lo riveleremo a lei in diretta”

Daniele Dal Moro in crisi con Oriana Marzoli al GF Vip: “Non parlarle più? No”

Nel corso della settimana Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno vissuto un nuovo momento di crisi. Tutto è nato quando il gieffino si è accorto di una chiacchierata fatta in confidenza da Oriana e Martina Nasoni, durante la quale si è parlato proprio di lui. Un gesto che ha fatto infuriare Daniele che è dunque stato categorico con Oriana: “Con me non ci parli più!”

Prima della diretta di oggi 2 marzo, Alfonso Signorini ha voluto indagare sulla questione, chiamando Daniele in confessionale durante la striscia del daytime. A lui ha chiesto se davvero non parlerà più con Oriana, cosa che Daniele ha smentito: “Non parlare più con Oriana? In realtà questa cosa non succederà, chiaramente ci parlerò con Oriana. – e ha spiegato – L’unica cosa è che mi piacerebbe che cominciasse a imparare a mettersi un po’ anche nei miei di panni, a pensare non solo a quello che è il suo modo di vedere le cose, ma anche un po’ al mio.”

Signorini ha però incalzato Daniele, chiedendogli perché, secondo lui, Oriana ha chiesto a Martina della loro storia; questa la risposta del gieffino: “La lettura che dò io a questo è che Oriana sia una ragazza che, al di là dell’immagine che mostra, ha molte insicurezze, soprattutto dal punto di vista relazionale. Quindi diciamo che non gliene faccio nemmeno una colpa. L’unica cosa è che, ripeto, mi piacerebbe che iniziare un po’ a capire come sono fatto io e a cercare di pensare anche a me, non solo a lei.”

Non contento, Signorini ha chiesto infine a Daniele se, ad oggi, sia innamorato di Oriana; lui ha risposto: “No, sicuramente le voglio bene, sicuramente mi sono affezionato, sicuramente è una ragazza che mi va di conoscere, però amore no, mi sembra una parola grande.”











