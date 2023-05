Daniele Dal Moro: like a una ragazza, i fan avvisano Oriana e lui sbrocca/ “Fancu*o…”

Daniele Dal Moro, lite con i fan per un like

Daniele Dal Moro non ci sta e di fronte ad un gesto dei fan perde la pazienza e si lascia andare ad un durissimo sfogo su Twitter. tutto è accaduto quando i fan di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono accorti di alcuni like lasciati dal veneto ad una ragazza sui social. Un gesto che ad alcuni fan degli Oriele non è piaciuto al punto da avvisare la stessa Oriana. “Bebè chiedi spiegazioni a Daniele perché ha appena iniziato a seguire questa ragazza e le ha messo like a post abbastanza vecchi (per farsi notare probabilmente)“, il messaggio che gli Oriele hanno scritto alla Marzoli sui social.

Un messaggio che, a quanto pare, sarebbe stato ricevuto da Oriana che avrebbe cominciato a chiedere spiegazioni a Daniele come ha svelato lui stesso in un primo tweet poi cancellato. “Il follow l’ho tolto perché (come sempre per colpa vostra) Oriana ha già iniziato a stressare l’anima. Non perché ho qualcosa da nascondere.. stupido io! Ma vi assicuro che da me non avrete più nulla. La verità è che questo posto è e sarà sempre il male delle coppie”, le parole di Dal Moro.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

Dopo il primo tweet, Daniele Dal Moro ha continuato a sfogarsi su Twitter dando il via ad una discussione con gli Oriele. Secondo Daniele, la continua intromissione dei fan gli starebbe causando problemi non solo nel suo rapporto di coppia con Oriana, ma anche sul lavoro.

“La cosa che mi infastidisce di più è che non solo mi create problemi con Oriana ma, di conseguenza, anche sul lavoro. Che per me è molto importante a differenza delle vostre cagate! Fermo restando che se volessi chiudere una relazione lo potrei fare senza problemi visto che voi non mi date da mangiare, anzi.. Mi create solo problemi. Il GF è finito e io, come sempre, faccio il c*zzo che mi pare! Anche perché vi ricordo che siete stati VOI a farmi squalificare” – ha cinguettato per poi concludere così – “E non mi importa di chi dice: ma non siamo stati noi, non tutti sono così, sono haters.. L’unico che ha pagato sono io. E mo ve ne andata a fare in c*lo! Bye”.

