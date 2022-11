Daniele Dal Moro, lite con Edoardo Donnamaria/ “Mi hai deluso. Sei ridicolo…”

Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria: lite al Grande Fratello Vip 2022

Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria sono entrati insieme nella casa del Grande Fratello vip 2022 e tra i due è subito nata una forte amicizia. Nelle ultime settimane, però, complice anche l’ingresso di Edoardo Tavassi, i due trascorrono poco tempo insieme sapendo, però, di esserci sempre l’uno per l’altra. Tuttavia, dopo aver visto un confessionale in cui Daniele criticava l’atteggiamento di Antonella Fiordelisi, Edoardo, dopo aver ascoltato una frase di Daniele, ha ammesso di essere leggermente deluso dall’amico. “L’unica coppia che si ama davvero e che mi piace è quella di Luca e Soraya”, sono state le parole dette da Daniele che, inizialmente, Edoardo ha interpretato come una frecciatina nei suoi confronti.

Nel corso della 18esima puntata, Antonella Fiordelisi, rispondendo ad una domanda di Alfonso Signorini, ha ammesso di essere delusa da Daniele. Edoardo ha così provato a spiegare il motivo della delusione di Antonella facendo riferimento proprio alla frase suddetta. Dopo la puntata, Daniele si è scagliato contro Edoardo spiegando che si sarebbe aspettato una parola di sostegno da lui.

Daniele Dal Moro contro Edoardo Donnamaria

Dopo la puntata, a cercare il chiarimento, è stato Edoardo Donnamaria che ha ammesso di essere dispiaciuto per la reazione di Daniele svelandogli di aver interpretato male una sua frase. “Posso aver capito male” spiega lo speaker radiofonico – “Ma ho pensato che non credi nel nostro amore”, aggiunge ancora Edoardo.

Daniele Dal Moro, però, non sente ragioni: “Sei ridicolo come amico. Sono rimasto veramente deluso e non ci arrivi da solo. Io e te, siamo amici dal giorno 1, per te ho fatto di tutto. L’unica cosa che sai fare è puntare il dito, invece di raccontare le ore spese per te. Sembra che l’unica cosa che ti interessa sia Antonella, ma nella vita ci sono anche gli amici e le persone che ti vogliono bene”. Antonella Fiordelisi ha provato a mettere pace tra il fidanzato e Daniele, ma per il momento, tra i due pare sia calato il gelo. Cliccate qui per vedere il video.

