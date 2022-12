Daniele Dal Moro, lite con Edoardo Donnamaria/ “Ti sei rincog*ionito con Antonella…”

Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria: scontro al Grande Fratello Vip 2022

Dopo la lite con Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro si scaglia contro Edoardo Donnamaria, reo di aver difeso la fidanzata dagli attacchi ricevuti dallo stesso Daniele e da Attilio Romita. A scatenare la lite è stata la richiesta di Antonella di liberare alcune ante degli armadi per poterle cedere ai concorrenti che ancora non sanno dove sistemare i vestiti come Micol Incorvaia. Una richiesta che ha fatto infuriare Attilio e Daniele e a cui la Fiordelisi ha risposto così: “Speriamo che Daniele esca così si liberano due ante”. Parole che non sono piaciute a Dal Moro. “Sarò felice di uscire così non sentirò più la tua voce e non sarò l’unico”, ha replica il veneto.

Edoardo Donnamaria, di fronte alla reazione di Daniele, ha provato a smorzare i toni: “Non te la puoi prendere per una frase che ha detto Antonella con cui non hai rapporti e che ha detto scherzando”. Tuttavia, il tentativo di Edoardo di difendere la fidanzata ha fatto infuriare ancora di più Dal Moro.

Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria: amicizia finita?

“Però tu capisci che non è perchè tu dici una stron*ata, allora siccome tu sei fatto così sei autorizzato a dirle? Ma che ragionamento di mer*a è? E no perché lei è fatta così…. allora io ti mando a fare in cu*o perché tanto sono fatto così e lo faccio ogni tre secondi. E che caz*o di ragionamento è Edo? Però essere fatto così non è una giustificazione Edoardo! Ma che caz*o dici? Io penso che tu stando con lei sia diventato rincogl*onito!”, le parole durissime di Daniele Dal Moro.

Edoardo, da parte sua, ha più volte sottolineato di non gradire affatto i vari giudizi e le intromissioni di tutti nella sua storia con Antonella Fiordelisi. La lite con Dal Moro metterà definitivamente fine alla loro amicizia?

Daniele:”Io ti mando a fare in culo perché tanto sono fatto così e lo faccio ogni tre secondi, ma che cazzo dì ragionamento è? Io penso che tu a star con lei, sia diventato rincoglionito” DANIELE CREANDO IL DEVASTO 🔥#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/AMNmBbEH5Z — Francesca (@Frances78893261) December 9, 2022

