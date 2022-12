Daniele Dal Moro lite con Oriana Marzoli/ Lei: “Credi pure ad Antonino”

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli scontro accesso, dopo il riavvicinamento

Dopo aver archiviato la storia con Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli si è concentrata sempre di più su Daniele Dal Moro. I due passano molto tempo tra coccole e abbracci, e la loro attrazione è abbastanza evidente nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Il modello veronese non ha mai nascosto di nutrire un forte interesse per l’influencer spagnola, ma è ancora attanagliato dai dubbi.

Nelle ultime ore, Daniele Dal Moro ha rivelato a Oriana che Antonino gli ha raccontato qualcosa di poco piacevole su di lei. L’ex tronista di Uomini e Donne, non sa se credere all’hair stylist o alla gieffina e aggiunge: “Mettiti nei miei panni, non so a chi credere. Lui è mio amico e tu sei mia amica…“. A questo punto però, la Marzoli si infuria e rivolgendosi al veronese dichiara: “Puoi credere a lui se ti va, parleremo quando uscirà la mia clip. Non mi interessa più“. Sembra che dopo un avvicinamento, i due concorrenti si siano lasciati in malo modo; riusciranno a chiarire?

“Pensa quello che ti pare, tu e tutta la casa. Non voglio parlare più di Antonino” a Daniele risulta difficile fidarsi delle persone ma non può ogni due per tre tormentarla rinfacciandole di non essere stata limpida insieme ad Antonino, lei si è scocciata e la comprendo #gfvip pic.twitter.com/UmBdcc9Qbg — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) December 23, 2022

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si stanno pian piano riavvicinando, dopo la rottura dell’influencer spagnola con Antonino Spinalbese. In confessionale, la bella gieffina ha dichiarato: “Ho sempre voluto la pace con lui perché per me è stato importante”. Di contro, il bel veronese esprime i suoi dubbi sul comportamento di lei: “Il passato fra me e Oriana mi lascia qualche perplessità per questo motivo sono molto cauto e staccato, lei con me è molto carina e questo non lo metto in dubbio. Ma non mi è molto chiaro il suo comportamento in questo momento”.

A svelare se possa nascere una storia tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, ci ha pensato Elenoire Ferruzzi. L’attrice, che in passato ha manifestato una cotta per l’ex tronista, ha dichiarato sui social: “Beh in effetti visto che Antonino non l’ha voluta, può farsi avanti lui ora. Daniele è stato respinto da Oriana fin da subito, lei non l’ha voluto da subito scegliendo Antonino.”











