Daniele Dal Moro nei guai con Elenoire Ferruzzi/ Baci a stampo e grattini scatenano…

Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi: scontro al Grande Fratello Vip 2022

Elenoire Ferruzzi delusa e arrabbiata con Daniele Dal Moro, reo di essere anaffettivo nei suoi confronti ma di non esserlo nei confronti delle altre donne. La Ferruzzi, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, si è lasciata andare ad un durissimo sfogo dichiarando di ritrovarsi in una situazione che, finora, ha sempre vissuto all’esterno. La Ferruzzi, infatti, ha più volte ribadito di aver visto in Daniele un interesse nei suoi confronti per poi fare marcia indietro. Elenoire Ferruzzi, infatti, a Giaele De Donà ha parlato di baci a stampo e grattini.

“Ho visto che le avevi dato un bacio a stampo, che l’avevi imboccata con una banana. Per te non c’è niente?”, ha chiesto Giaele De Donà, ma Dal Moro non ha tentennato: “No, assolutamente. Per me è un’amica”.

Daniele Dal Moro prende le distanze da Elenoire Ferruzzi

Giaele De Donà, dopo aver raccolto lo sfogo di Elenoire Ferruzzi, prova ad indagare sui sentimenti di Daniele Dal Moro. “Ma anche le frasi ‘Sei il mio Grande Fratello’ o ‘Vieni via con me…’. Mi ha detto che quando eri in crisi, le hai chiesto di venire via con te”, le parole di Giaele.

“Ma forse era ‘Vai via anche tu’. Ti garantisco che sono sereno. So che qualsiasi cosa faccio, lei si lega di più ma non mi va di troncare i rapporti con lei o limitarli al minimo. Mi diverto, è una persona intelligente con cui mi piace parlare”, ha risposto ancora Daniele. A prendere le distanze è stata poi la stessa Ferruzzi che ha invitato il veronese a non parlarle più.

