Daniele Dal Moro non vuole dormire con Oriana al GF Vip/ Poi la proposta choc: “Lo faremo solo…”

Daniele Dal Moro rifiuta di dormire con Oriana al GF Vip: “Lo faremo solo al tuo compleanno”

Non hanno fine gli alti e bassi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip. I due alternano momenti sereni e di tenerezza a momenti di scontri, lacrime e distacco, tendenzialmente dovuti ai dubbi e passi indietro di Daniele. L’ultimo è arrivato poche ore fa, quando lei ha chiesto a Dal Moro di dormire insieme e lui si è rifiutato, dicendole che potrà accadere solo in un’occasione particolare.

Queste le dichiarazioni di Daniele a Oriana, come riportato da Biccy: “Quando torno a dormire con te? No! Quando abbiamo dormito insieme, una volta? Massimo due. Tre? No, tre non è vero, due mi ricordo, ma non c’è stata una terza. A San Valentino? Non abbiamo dormito insieme quella sere. No aspetta, forse, ok tre. La prossima volta dormiremo insieme al tuo compleanno tanto saremo qui insieme è il 13 marzo, è tra pochissimo. Basta che fai la brava e dormiamo davvero, ci siamo capiti, bisogna dormire però”.

Daniele Dal Moro rifiuta Oriana, lei crolla in lacrime

L’ennesimo cambiamento di Daniele Dal Moro nei suoi confronti ha portato Oriana ad avere un altro crollo al GF Vip e ad acuire le sue insicurezze. “Questo si sveglia e manco mi saluta, non mi prende… Non mi bacia nemmeno! – ha tuonato la gieffina, prima finalista, sfogandosi con Milena Miconi – Eppure sono cose che un ragazzo quando sta conoscendo una ragazza fa. Poi ieri sera gli ho chiesto di dormire insieme e lui mi ha detto subito ‘no!’. No cosa? E non ho risposto male ieri perché mi volevo godere la mia serata.” Per Oriana l’atteggiamento di Daniele è incomprensibile: “Non riesco proprio a capire questa cosa, non la riesco a comprendere. Mi ha detto subito no senza pensarci. Mi ha detto ‘vabbè dai dormiamo al tuo compleanno’, come se fosse un regalo. Questa cosa mi manda fuori di testa e non la capisco”.

