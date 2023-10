Daniele Dal Moro, nuovo attacco al Grande Fratello e Alfonso Signorini?/ “Pelato inf*me…”

Daniele Dal Moro, in arrivo una diretta “infuocata” a tema Grande Fratello

La passata edizione del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata da diversi protagonisti; alcuni concorrenti però hanno certamente avuto un ruolo più influente di altri è tra questi occupa un posto di rilievo certamente Daniele Dal Moro. Il veneto è stato tra i volti più discussi tra diatribe con alcuni coinquilini e la turbolenta liaison con Oriana Marzoli. Nonostante fosse tra i papabili vincitori, una clamorosa squalifica ha posto fine alle sue ambizioni di mettersi in evidenza tra i finalisti.

Daniele Dal Moro, nuovo sfogo social: "Divento pazzo così"/ Il difficile distacco da Oriana Marzoli

Nel corso del tempo non sono mancate le frecciatine e stoccate di Daniele Dal Moro nei confronti del Grande Fratello e anche del conduttore, Alfonso Signorini. Fin dalla sua squalifica è emerso un certo risentimento e più volte il veneto ha fatto riferimento ad una verità che presto sarebbe emersa proprio rispetto alla discussa squalifica subita. Stando a quanto riporta Coming Soon, il vaso di pandora potrebbe essere scoperchiato proprio questa sera.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: reunion top secret al Gran Hermano vip 8 / "Era troppo agitato e..."

Daniele Dal Moro, la “curiosa” scaletta della live su Twitch di questa sera

Daniele Dal Moro – spiega il portale – avrebbe annunciato per questa sera, in concomitanza con la puntata del Grande Fratello 2023, un’importante live su Twitch. Il tema della diretta dovrebbe essere proprio quanto accaduto nella passata edizione del reality con riferimento alla squalifica subita ad un passo dalla finale. Nello specifico, il veneto ha pubblicato sui social una vera e propria scaletta degli argomenti che potrebbe passare in rassegna; alcuni caratterizzati da parole non proprio placide.

Daniele Dal Moro tuona contro il Gran Hermano Vip/ "Follia che Oriana sia ancora lì dentro"

“Il caz*o che me ne frega di quello che dicono su Twitter; la mer*a del Grande Fratello; pelato inf*ame…”. Questi alcuni degli argomenti preannunciati da Daniele Dal Moro in vista della prossima live su Twitch e che hanno stimolato non poco la curiosità degli appassionati. Come riporta ancora Coming Soon, Oriana Marzoli ha già preso le distanze a priori da quello che il veneto deciderà di dire durante la sua prossima sessione di streaming. “Voglio che si sappia che io non c’entro niente con le cose che lui voglia dire, di nessun argomento. Grazie”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA