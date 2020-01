Daniele Dal Moro nuovo tronista/ Uomini e Donne, Tina: “mi piace, lo conoscevo”

Daniele Dal Moro è il nuovo tronista di Uomini e Donne. L’imprenditore veronese comincia ufficialmente oggi la sua avventura sul trono dopo la fine della sua relazione con Martina Nasoni. Nel video di presentazione, dopo essersi definito una persona “carismatica” e “dal cuore grande” svela di essere andato via di casa quando aveva solo 17 anni. Legatissimo alla famiglia, in particolare al padre che è “la persona a cui voglio più bene in assoluto“, Daniele Dal Moro afferma di non aver paura dell’amore e di volersi innamorare il prima possibile. Il tronista, inoltre, racconta di aver sempre lavorato nonostante abbia sempre dovuto fare i conti con l’etichetta “figlio di papà” per il lavoro di parlamentare del padre. Amante dello sport di cui ha fatto uno stile di vita, Daniele cerca una “persona sensibile, di carattere, buona, intelligente e che per me sia un valore aggiunto. A quasi 30 anni, cerco stabilità. Non mi basta una ragazza bella, cerco un qualcosa in più”, racconta Daniele.

Daniele Dal Moro nuovo tronista di Uomini e Donne, Tina Cipollari approva

Tina Cipollari promuove la presenza di Daniele Dal Moro sul trono. “Ti piace?”, chiede Maria De Filippi. “Molto, lo conoscevo attraverso il Grande Fratello e mi piaceva già all’interno della casa“, racconta Maria De Filippi. Per Daniele entrano così quattordici corteggiatrici chiamate in studio per un appuntamento al buio. Maria De Filippi, dopo averle presentate, dà al tronista il tempo di guardarle e ambientarsi prima di chiedergli un parere sull’aspetto fisico delle regazze. Tutte molto belle e pronte a corteggiarlo, Daniele si limita a guardarle e ad osservare tutta la situazione. “Daniele non ti scoraggiare”, dice Tina che non appare entusiasta dalla presenza delle ragazze che, a loro volta, si aspettavano la sua presenza. “Cercando sul web mi è venuta fuori la notizia di lui che sbatteva al muro una ragazza. Sei così solo davanti alle telecamere?”, chiede Irene. “Io vengo da un percorso lavorativo, qualcuno di voi ha visto quello che è successo. Ho avuto questa conoscenza con questa ragazza, ma le cose non sono andate nel migliore dei modi”, risponde Daniele.

