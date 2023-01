Daniele Dal Moro: “Oriana da una botta e via? Può essere”/ La Marzoli sente tutto e…

Confronto tra Daniele Dal Moro e Luca Onestini

Nottata movimentata nella casa del Grande Fratello Vip 2022 per un confronto tra Daniele Dal Moro e Luca Onestini. I due si sono ritrovati in cortiletto dopo si sono confrontati su Oriana Marzoli. Quest’ultima continua ad avere un rapporto d’amicizia con Luca Onestini mentre si è nuovamente avvicinata a Daniele con cui ci sono stati baci e abbracci. L’avvicinamento tra Oriana e Daniele non convince Luca che ammette di non capire come Dal Moro sia riuscito a riavvicinarsi a Oriana dopo averle rivolto durissime critiche. I due, così, hanno parlato a lungo e, nel corso della conversazione, Luca ha espresso il proprio punto di vista sulla situazione.

“Una botta e via, una roba così… Faccio un riassunto, dimmi se mi sono sbagliato. Non me ne frega niente perché non mi sembra una persona seria, però c’è attrazione fisica. Qua sono costretto a vederla tutti i giorni, allora alla fine purché otto volte, nove volte su dieci dico di no alla decima ci casco ma in realtà una roba seria con lei non la voglio. Siete felici voi? Felici tutti”, le parole di Onestini.

Le parole di Daniele Dal Moro e la reazione di Oriana Marzoli

dopo aver ascoltato le parole di Luca Onestini, Daniele Dal Moro ha fatto alcune precisazioni. “Una botta e via? Può essere. Guarda, il concetto che hai detto tu, detto con parole più umane è quello. Nel senso che tra me e lei c’è attrazione, questo non te lo posso negare e ci sto anche bene, lo sa anche Oriana, gliel’ho detto mille volte” – ha detto il vippone veneto che ha poi aggiunto – “Dopo che, ad oggi, quello che è il mio pensiero per le cose che sono successe, conoscendomi penso che farei fatica ad andare oltre. Detto questo cosa devo fare? L’istinto che mi viene è quello di fare così. Io non faccio del male a nessuno, lei non mi è indifferente”.

Oriana, appostata dietro la porta del cortiletto, ha ascoltato tutto e, questa mattina, parlando con Sarah Altobello, ha espresso un po’ di malcontento anche per aver aspettato invano che Daniele andasse a darle la buonanotte.

