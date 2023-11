Daniele Dal Moro: “Oriana Marzoli? Ha deciso di andare via…l’ho pregata…”/ La verità social sulla rottura

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati: l’epilogo della lovestory nata al Gfvip 7

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono ufficialmente lasciati, dopo l’idillio d’amore avviato nella casa del GFVIP 7, l’ultima edizione dedicata alle sole celebrità del gioco nella Casa, il Grande Fratello vip 7. E, intanto, in replica ai quesiti dell’occhio pubblico nel web, che si chiede i motivi legati alla base della rottura dei tanto amati influencer soprannominati con la crasi dei loro nomi, Oriele, rompe il silenzio via social, Daniele Dal Moro.

Riattivatosi tra le Instagram stories, Daniele Dal Moro replica alle curiosità e i quesiti del web, relativamente all’addio ad Oriana Marzoli, rilasciando un messaggio prolisso, molto intimista.

Il messaggio social di chiarimento

“Basta perché stanno davvero per girarmi i co***o*i, non mi sono mai scambiato nessun tipo di numero con nessuno… -dichiara adirato, contestando l’accusa di un tradimento ai danni di Oriana Marzoli, l’influencer veneto ed ex Gfvip 7-. Sono

tutte ca***a*e. Ma con chi c***o pensate di parlare. Io so chi sono! Oriana ha deciso di lasciarmi e andare via assolutamente non per questo”. Quindi, snocciolando la crisi d’amore che li ha portati all’epilogo della lovestory avviata tra le mura del Grande Fratello vip 7, l’ex GFVIP 7 Daniele Dal Moro rilascia delle nuove verità top secret: “E l’ho pregata di non andar via fino in mezzo alla strada e non è la prima volta. Ma che c***o ne sapete voi”.

“Tanto farò una live e faccio saltare tutto in aria. Andatece voi a Madrid”, conclude infine il veneto sulle verità della rottura con l’attrice influencer italo-venezuelana, Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro. Insomma, Daniele non avrebbe alcuna intenzione di raggiungere Oriana in Spagna, dove lei si sarebbe rifugiata dopo aver lasciato il tetto condiviso con il veneto durante la loro storia d’amore. Questo, mentre il joint-fandom degli influencer spera a gran voce, nel web, in un ritorno di fiamma tra gli ex Grande Fratello vip 7.











