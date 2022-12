Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli si dichiara/ “Mi ha detto che…”

Grande Fratello vip 7, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli vicini e complici

Mentre mancano poche ore al via alla nuova puntata del Grande Fratello vip 7, attesa per la prima serata del 26 dicembre 2022 su Canale 5, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli appaiono tra loro visibilmente complici e potrebbero rivelarsi come la nuova giovane coppia nata in TV. Questo, dopo una serie di dinamiche da reality che li hanno visti protagonisti di rapporti piuttosto tesi tra loro, soprattutto dal momento che la bionda gieffina ha palesato a più riprese un manifesto interesse nutrito nei riguardi dell’altro coinquilino nella Casa, Antonino Spinalbese. Quest’ultimo si é però defilato, ad un certo punto, rispetto alle attenzioni della bionda gieffina, arrivando persino a tacciare la coinquilina di superficialità, motivo principale per cui lei non rispecchierebbe il prototipo della sua donna ideale. Ma in questi giorni, segnati dall’Avvento e il Santo Natale 2022, Daniele Dal Moro sembra essere riuscito ad avere un riavviciamento ad Oriana Marzoli, con la modella che non disdegnerebbe di certo le attenzioni del bello e tenebroso della Casa.

E in una confidenza intimista condivisa con Nicole Murgia, al Grande Fratello vip 2022, Daniele Dal Moro intanto svela il segreto di quella che può dirsi la vera dichiarazione di Oriana Marzoli.

Oriana Marzoli si dichiara al Grande Fratello vip 7, dopo la rottura con Antonino Spinalbese

Ebbene sì. Altro che Antonino Spinalbese! A quanto pare é Daniele Dal Moro a piacere in definitiva alla modella dagli occhi neri. “Io da fuori ho notato qualcosa tra te e Ori -incalza così Nicole, Daniele-. Con Nikita sei carino e dolce ok, ma c’è una cosa diversa più in amicizia e in confidenza. Te lo dico sinceramente guardandovi ho visto questo e ho captato. Ti dico quello che ho respirato e percepito qui anche questa settimana. Credo che tu abbia un interesse e che lei ti piaccia“. E di tutta risposta Daniele Dal Moro fa sapere la sua verità: “Oriana ha dei lati del carattere che mi piacciono. Lei è molto solare, autoironica, si fa prendere in giro ed ha molto carattere, proprio come me e questo mi piace. Però per un mese non ci siamo parlati e l’ho sempre nominata. Abbiamo ricominciato a parlarci da poco. L’ho rivalutata adesso e lei mi dice delle cose”. “Io e lei ci siamo avvicinati subito. Io poi sono sempre titubante di mio, ci eravamo avvicinati, lei mi aveva detto determinate cose che sappiamo bene io e lei – aggiunge, poi, lasciandosi andare ad una fuga di ulteriori dettagli-. Poi quando ho visto che lei faceva un po’ da me e un po’ dall’altro, mi sono fatto i miei calcoli e le ho detto di non tirarmi in mezzo.Poi a piccoli passi lei ha iniziato a farmi battutine per attaccare bottone.E quindi siamo tornati a parlare e io non porto rancore”.

Quindi le parole a testimonianza della dichiarazione di interesse di Oriana Marzoli verso Daniele Dal Moro: ” Lei di nascosto e senza microfoni l’altro giorno mi ha detto che certe cose che mi aveva detto e che mi avevano fatto arrabbiare non le pensava, ma che Antonino le aveva detto di dirmele. Poi mi ha detto che io le piaccio e che le piacevo dal primo giorno che ci siamo visti. Pensi che io le corra dietro? Io la cerco, ma anche lei cerca me. Io faccio dei passi verso di lei, ma senza fare un cm in più di quelli che fa lei per adesso”.

Insomma, con molta probabilità la puntata del Grande Fratello vip 7, attesa nella serata di Santo Stefano, potrebbe riservare ai telespettatori l’ufficializzazione di una nuova coppia di vipponi.

