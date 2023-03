Daniele Dal Moro “Oriana? Mi rompi le pal*e”/ Il cosiglio di Milena: “Lascia perdere”

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli tra alti e bassi

Continuano gli alti e bassi tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. La venezuelana è risultata la prima finaliste del Grande Fratello Vip 7, ma dopo l’entusiasmo per la notizia tra i due concorrenti sono tornati gli scontri. L’occasione è stata una partita a biliardo: “Ti posso dire amore? Non è divertente. Quando giochi così, veramente. Non è divertente”, ha detto l’influencer sudamericana dopo aver perso all’ennesima partita.

Daniele Dal Moro non vuole dormire con Oriana al GF Vip/ Poi la proposta choc: "Lo faremo solo…"

Ma Daniele non ha gradito il richiamo: “Che pal*e Oriana, posso dire? È già la seconda volta che mi rompi le pal*e oggi. Alla terza ti mando a quel paese, te lo dico. Già prima hai rischiato”. Oriana ha cercato di capire a cosa si riferisse, ma Daniele ha preferito allontanassi dal tavolo per evitare un nuovo litigio. “Che pesante questo ragazzo”, ha commentato Oriana che poi ha cercato un po’ di conforto dai suoi amici.

GF Vip: Oriana Marzoli si schiera con Nikita e Davide/ "Non mi sembra giusto che…"

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli tra alti e bassi

Oriana Marzoli si è confidata con Giaele De Donà, che ha analizzato la situazione con Daniele Dal morto: “Quando uno ti piace tu tendi a premere l’acceleratore, l’ho capito. Ad andare veloce. Lui invece tende ad andare col freno a mano. Capisci? Tu vuoi le cose subito, lui invece è la che deve capire, deve vedere. È l’uomo che ti deve desiderare. Lascia fare a lui”. Poco dopo Oriana si è confidata anche con Milena Miconi, confessando il suo dispiacere per non avere ricevuto il buongiorno da parte dell’imprenditore veneto: “Non mi ha dato nemmeno il buongiorno. A me le parole mi vanno bene fino ad un certo punto, contano i fatti. Lui non mi considera durante tutto il giorno”. Milena l’ha invitata a capire se il suo interesse per Daniele vale tutto questa sofferenza: “Non ti puoi accontentare. Io d’istinto ti direi: lascia perdere”.

LEGGI ANCHE:

Daniele Dal Moro deluso da Nikita: "Hai salvato Davide e non me"/ "Io avrei scelto sempre te perché…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA