Daniele Dal Moro: “Pelato infame!” / Frecciatina contro Alfonso Signorini: c’entra il Grande Fratello

Grande fratello, esplode lo scontro Daniele Dal Moro vs Alfonso Signorini

Si preannuncia uno sconto stellare tra Alfonso Signorini e Daniele Dal Moro, che a detta dell’occhio pubblico del Grande Fratello sono protagonisti di un duro botta e risposta a distanza. Da parte di Daniele Dal Morte giunge a mezzo X, un post piuttosto duro, che a detta dei segnalatori online vorrebbe essere destinato al conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini. Questo dopo l’intervista rilasciata da quest’ultimo a Verissimo, dove il conduttore si dichiara pentito in nome e per conto dell’azienda di casa Mediaset della scelta dell’ingaggio di una compagine di alcuni volti popolari nel cast dello scorso Grande fratello vip 7.

“Pelato infame“, é l’etichetta al veleno che si segnala nel web, giunta su X da parte di Daniele Dal Moro e dal destinatario non menzionato. Tuttavia, una larga compagine degli utenti online crede che oggetto dell’attacco sia Alfonso Signorini, complice l’intervista che spiegherebbe il motivo della grande assenza dai palinsesti Mediaset, dopo il Grande Fratello vip 7 di Daniele Dal Moro ed altri ex gieffini – tra cui la Barbie compagna del moro a Venezia 80.

L’intervento che non piace

“Le critiche dello scorso anno? Erano fondate -dichiara nell’intervista Alfonso Signorini, in un inaspettato mea culpa della scelta editoriale di casa Mediaset, che preannuncia la svolta anti-trash del Grande Fratello in partenza alle 21:45 dell’11 settembre 2023 -. L’anno scorso abbiamo sbagliato il cast perché purtroppo non siamo perfetti. Mi ero innamorati di persone che mi hanno profondamente deluso ed ho vissuto il disagio durante la diretta”. L’intervento di Alfonso Signorini che avrebbe scatenato l’attacco di Daniele Dal Moro, poi, prosegue: “L’anno scorso ho detto ai concorrenti che cambiavo canale perché risultavano respingenti ed era quello che pensavo. Oltre a me, che venivo tacciato di essere la maestrina, anche l’azienda ha esposto le sue perplessità ed occorreva resettare. Erano volgari, rivali e aggressivi. Io ho avuto modo di scusarmi e lo faccio ancora. Occorreva prendere le distanze da tutto questo”.

Parole, quelle del conduttore, che sarebbero indigeste per Daniele Dal Moro a detta di una larga parte degli internauti, vista la frecciatina su X sibillina di queste ore dal destinatario in incognita. Alfonso Signorini potrebbe intanto replicare al sospetto attacco di Daniele Dal Moro, in occasione della prima puntata del Grande Fratello, che va in onda nella prima serata in data odierna 11 settembre 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity.

Pelato infame! — ILVEN3TO (@DenzelDdm) September 11, 2023













