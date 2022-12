Daniele Dal Moro piange per Attilio: “Per me ha parole che non merito”/ “Onorato di averlo come amico”

Attilio Romita difende Daniele Dal Moro da Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip

L’attacco di Antonella Fiordelisi a Daniele Dal Moro accende discussioni anche nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip. Nel filmato che riassume la discussione viene inquadrato anche lo sfogo di Attilio Romita, che difende a spada tratta l’amico Daniele: “Speriamo che se ne va? Ma che caz*o di modo di fare è? Ma cos’è una giungla di selvaggi? Un minimo di base di rapporti umani, di rispetto per le persone! Non si può per questo arrivare a dire che se ne vada una persona per bene, una delle poche che stanno con noi, dai!” tuona contro Antonella.

Attilio Romita: "Mimma arrabbiata per Sarah? Non la tradirò mai"/ "Il nostro amore è troppo grande"

In un confessionale Attilio continua poi a criticare il comportamento della Fiordelisi: “Non basta essere in prima pagina nelle puntate del Grande Fratello Vip, essere sempre agli onori della cronaca perché lei si è fidanzata con Edoardo per sentirsi una reginetta, perché non ha né titoli, né competenze per potersi attribuire il titolo di prima donna!”

MIMMA FUSCO, COMPAGNA ATTILIO ROMITA/ Lui si scusa "Ho esagerato con Sarah Altobello"

Daniele Dal Moro piange per Attilio: “Per me ha parole che non merito”

Dopo aver ascoltato le parole dell’amico, Daniele in diretta si commuove: “Lui spende sempre delle parole per me che non mi merito… – e continua – Io sono onorato di aver trovato qui dentro un amico come Attilio. Sebbene ci siano degli anni di differenza tra di noi, verso me ha sempre avuto una lealtà… Poteva farsi benissimamente i fatti suoi, invece mi ha difeso mentre io non c’ero e assicuro che fa piacere”.

LEGGI ANCHE:

Attilio Romita asfaltato da Deianira Marzano: "Irrispettoso con tutti"/ "Ha sbagliato con Antonella, Daniele"

© RIPRODUZIONE RISERVATA