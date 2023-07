Daniele Dal Moro piange su Twitter dopo la rottura con Oriana Marzoli/ Scoppia il dramma delle chat

Daniele Dal Moro e il dramma delle chat

Daniele Dal Moro si è lasciato andare ad un amaro sfogo su Twitter non nascondendo la delusione non solo per la fine della storia con Oriana Marzoli, ma soprattutto, per come si sono detti addio. Tutto è accaduto quando alcuni utenti Twitter hanno realizzato una finta chat tra Oriana, Micol, Nicole e Giaele. Gli screen della finta chat sono finiti nelle mani delle dirette interessate che sono intervenute sui social prendendo le distanze dalle fake chat. Ad intervenire, in particolare, è stata Nicole Murgia che ha inviato la finta chat ad un gruppo whatsapp.

Attilio Romita e Mimma Fusco si sposano/ Daniele Dal Moro annuncia: "Sarò il testimone"

Alcuni utenti, però, hanno notato che nella vera chat era stato inviato un video di TikTok in sui si parla di uomini narcisisti patologici con la successiva foto di Daniele Dal Moro. La cosa ha scatenato una vera bufera sul web che ha portato Nicole Murgia ad intervenire nuovamente: “Per chiarire, così smettete di dire cavolate, mi hanno taggato su Instagram in quel video dicendo di commentare. Quindi smettetela di dare fiato alla bocca“.

Oriana Marzoli ha un altro fidanzato dopo Daniele Dal Moro/ La replica dell'influencer al gossip

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro, dopo aver appreso tutta la questione, si è lasciato andare ad uno sfogo su Twitter non riuscendo a trattenere le lacrime. “Comunque io avrò anche un brutto carattere e sarò anche un narcisista, però sono una persona vera e un uomo che quando dice una cosa è quella. Perché non ho maschere e non doppie facce”, ha detto il veneto.

“Se dico di voler bene a una persona gli voglio bene davvero e se dico di amare una persona la amo. Tutte le cose che dico sono sempre state vere. Quindi io non ho niente da rimproverarmi. A questo punto vi assicuro che il tempo sarà galantuomo“, ha concluso.

Soleil Sorge: "Ecco cos'è accaduto tra Oriana e Daniele in Sardegna"/ "Azzuffata, poi cacciate dal locale…"

Hai detto bene Dani, il tempo sarà galantuomo, non temere. #oriele pic.twitter.com/KYmPtqH70U — Sara 💌 (@SaraElhachimi8) July 13, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA