Daniele Dal Moro mostra la chat privata con Antonella Fiordelisi/ “Ecco cosa ha detto di Oriana dopo il GF”

La rottura fra Daniele Dal Moro ed Oriana Marzoli continua a far discutere. In seguito alla diretta su Instagram della showgirl sudamericana è giunta la replica dell’imprenditore veneto, che ha voluto raccontare ulteriori retroscena e, inoltre, ha rivelato come si sono comportate alcune ex coinquiline come Antonella Fiordelisi, Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon nel corso della sua relazione con Oriana Marzoli. Durante la diretta su Twitch, Daniele Dal Moro ha dichiarato: “Da quando sono uscito non ho avuto praticamente rapporti con nessuno dei miei ex coinquilini. Praticamente con nessuno”. Questa affermazione getta luce su una situazione di distanza e separazione tra l’imprenditore e i suoi ex compagni di avventura.

Secondo quanto rivelato da Daniele Dal Moro, l’unica comunicazione avvenuta dopo il programma è stata limitata a pochi messaggi con Nikita e Antonella, principalmente per discutere di Edoardo. Tuttavia, non ci sono state occasioni di incontro faccia a faccia. “Queste persone, che io alla fine ho messo un po’ da parte per volontà non mia, le reputavo amiche. Persone che con me si sono comportate bene. A Nikita non ho niente da dire. Ad Antonella ho messo una pietra sopra su quello che è successo. Penso che questa esperienza si possa lasciare alle spalle, ho cercato di tenere solo ricordi positivi“.

Da un lato, Daniele Dal Moro sembra aver messo da parte i dissapori con Antonella Fiordelisi, cercando di focalizzarsi solo sui ricordi positivi dell’esperienza vissuta insieme nella casa del Grande Fratello Vip 7. D’altro canto, ha sottolineato che, nonostante le differenze personali, nessuno degli ex coinquilini ha mai espresso giudizi negativi sulla sua relazione con Oriana, nemmeno coloro che non sembravano particolarmente entusiasti della coppia: ” In tutto questo tempo non c’è stata una volta che Nikita e Antonella abbiano detto delle cose su di me e Oriana del tipo ‘non fa per te, lascia stare, che fai con quella lì’”. Daniele Dal Moro ha aggiunto: “Che ne so, dico una Elenoire che non stravede per Oriana non mi ha mai scritto di lasciarla”.

Riguardo a Nikita e Antonella, Daniele ha rivelato ulteriori dettagli: “Il messaggio di Antonella Fiordelisi ve lo leggo subito! ‘Non ti lasciare con Oriana che quelli sono contenti. Poi vi volete bene‘. Questo per dire che poi anche un’acerrima nemica come Antonella alla fine che magari non stravede per Oriana non mi ha mai espresso una parola negativa”.











