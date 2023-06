Daniele Dal Moro replica al gossip sulla rivalità con Tavassi/ “Per me l’amicizia è sacra”

Daniele Dal Moro replica alle voci sulla rivalità con Tavassi

Secondo l’indiscrezione di Deianira Marzano, esiste una rivalità su Twitch tra Daniele Dal Moro ed Edoardo Tavassi: “Due ex vipponi si dilettano a fare dirette su Twitch. Mentre uno sta riscuotendo un successo esagerato, l’altro invece a malapena racimola qualche “spettatore”, e poiché si considera un “grande comico” non lo accetta, rosica e “piange” scrive l’esperta di gossip.

Daniele Dal Moro, come riporta Blogtivvu, ha poi voluto replicare a questa indiscrezione, smentendo ci sia qualsiasi forma di rivalità con l’amico: “Ragazzi please. Accannate con questa storia di Edoardo. lui è un amico e ognuno gestisce le proprie live come meglio crede. Nessuna rivalità, nessuna competizione. Per me l’amicizia è sacra. Quindi questo resta così. Però siccome mi viene detto che ‘non prendo le difese di…”, che non dico niente o non faccio niente. Quando l’unico motivo per cui io non faccio o dico è perché semplicemente non mi importa di queste cose, non ci bado. Quindi non ero a conoscenza di questo dissing e di tutto quello che veniva detto e fatto.”

Daniele Dal Moro: “Imparassero a non parlare di me”

Daniele Dal Moro ha continuato il suo sfogo sui social, dopo essere venuto a sapere dei rumor su di lui ed Edoardo Tavassi. Come riporta Blogtivvu, il veronese dichiara: “Mi è stato detto che dovevo dire o fare qualcosa da altre persone. L’altro giorno ho fatto un tweet dove dicevo di accannare con sto discorso, che tanto è una cavolata e lasciar perdere. Però ci ho tenuto a specificare che i ‘corvi’ mi ca**no il c***o da mo. E quindi non iniziassero a ca**re il c***o e forse le cose andrebbero in maniera diversa.”

E ancora: “Fino a prova contraria DDM non parla mai di nessuno e si fa sempre i ca*** suoi. Lo faccio sulla mia ragazza. A me non interessa di chi ha torto o chi ha ragione. Ma se gli altri parlano di me e poi succede quel che succede, imparassero a non parlare di me. Come faccio io.”











