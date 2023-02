Daniele Dal Moro riceve un aereo senza Oriana/ La sua reazione fa infuriare il web

Daniele Dal Moro felice di riceve un aereo senza Oriana: web furioso

La frequentazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sembra giunta al termine, in modo definitivo. L’ex tronista ha dichiarato più volte di non riuscire a fidarsi della bionda venezuelana, mentre lei si è stancata di cercare un modo per fargli cambiare idea.

Ulteriore conferma che la situazione tra i due sia giunta al capolinea è la reazione di Daniele Dal Moro ad un aereo dedicato a lui. L’ex tronista ha esultato perchè sul messaggio dei fan non era presente Oriana, era solo per lui: “Dai, ca**o! Un aereo senza Oriana”. L’eccessiva reazione del concorrente non è piaciuta al web che non ha gradito i modi che Dal Moro ha riservato all’influencer spagnola. Tra i due, dunque, sembra sia molto difficile che possa nascere qualcosa dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip 2022. Per vedere la clip clicca qui.

Il web è sempre più diviso per quanto riguarda la storia, mai del tutto iniziata, tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Tra i due ci sono stati sempre alti e bassi, ma ultimamente sembra che la loro intesa sia destinata a finire. Nelle ultime ore, anche il papà dell’ex tronista, Gianni, ha detto la sua sulla bionda venezuelana.

Il papà di Daniele Dal Moro ha messo un “like” tattico ad un tweet contro Oriana: “La differenza tra Oriana e Nikita quando parlano con Daniele: la prima non ascolta e si guarda le unghie, la seconda ascolta e si interessa. O lo vedo solo io? Non credo. E credo anche si noti la differenza di come sta lui. E non ditemi di no!” Dunque, neanche il signor Gianni approva l’eventuale relazione tra loro”.

