Daniele Dal Moro ricoverato in ospedale per un attacco di panico?/ “In ambulanza…”

Daniele Dal Moro e il ricovero in ospedale

Daniele Dal Moro, nelle scorse ore, è tato ricoverato d’urgenza in ospedale. A raccontarlo è stato lui stesso ai compagni dopo essere tornano nella casa del Grande Fratello Vip 2022 senza, tuttavia, svelare in modo esplicito i dettagli e le cause del ricovero. “Mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale e sono andato in ambulanza. Non posso parlarne ma è stata una notte brutta, sono andato a letto alle nove e mezza del mattino“, le parole di Daniele.

Daniele Dal Moro, lite con Edoardo Donnamaria/ "Mi hai deluso. Sei ridicolo..."

Tuttavia, parlando con Edoardo Donnamaria con cui ha avuto una forte discussione, ha lasciato intendere di aver avuto un attacco di panico. Una possibilità che il pubblico non esclude ricordando le dichiarazioni fatte da Dal Moro sia in passato che durante le prime settimane di permanenza nella casa raccontando il momento difficile vissuto.

Daniele Dal Moro choc: "Ieri ricoverato d'urgenza in ospedale"/ "Ho avuto paura, devo stare tranquillo"

Daniele Dal Moro e i vari ricoveri in ospedale

Daniele Dal Moro non ha mai nascosto di aver sofferto, in passato, di attacchi di panico al punto da aver trascorso, nel corso di un anno, la maggior parte dei giorni in ospedale. Negli scorsi giorni pare che i vari casi di covid scoperti nella casa abbiano allarmato Daniele che, la scorsa notte è stato male al punto che gli autori hanno fatto intervenire un’ambulanza. Quella dell’attacco di panico, tuttavia, resta una supposizione del popolo del web alla luce dei racconti fatti in passato dal vippone veneto.

“A 22 anni sono iniziati gli attacchi di panico, di adrenalina e lì la mia vita si è fermata. Questo problema che ho la consapevolezza che colpisce tante persone, ti toglie la vita, non sei più neanche in grado di relazionarti con i tuoi genitori. Sono stato ricoverato 100 volte nei primi sei mesi. Non avevo controllo, pensavo tutte le volte di morire. Avevo paura di morire tutti i giorni per diversi anni”, ha raccontato Dal Moro.

Elenoire Ferruzzi "Daniele Dal Moro? È stato lui a farsi notare e..."/ “Non sono gelosa di lui e Wilma"

© RIPRODUZIONE RISERVATA