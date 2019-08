Daniele Dal Moro ripensa a Martina Nasoni/ “La mia famiglia non ci mette becco!”

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, una storia che sembrava ormai chiusa ma che invece torna a far discutere. Sì, perché a grande sorpresa l’ex gieffino ha deciso di rispondere ad alcune domande dei follower curiosi di scoprire qualcosa in più sui loro rapporti e sul loro addio. Daniele – che ha avuto un flirt con la vincitrice del Grande Fratello 16 poi proseguito anche fuori dalla Casa di Canale 5 – ha parlato dell’influenza che la sua famiglia ha avuto nel rapporto con la Nasoni. “Alla tua famiglia piaceva Martina?” è la domanda posta a Dal Moro, che svela “Io non ne ho mai parlato. – ammette ancora il giovane imprenditore, che poi conclude – La mia famiglia non mette mai il becco nei fatti miei. Avranno sicuramente una loro opinione ma se la tengono per loro”.

Daniedanielele Dal Moro vuole riprovarci con Martina Nasoni?

La famiglia di Daniele Dal Moro, dunque, non ha mai messo becco nella sua relazione con Martina Nasoni. L’ex gieffino tiene a sottolinearlo prima di dedicarsi ad altre domande sull’argomento. Daniele, infatti, accetta di rispondere ad una più audace domanda di un follower che gli chiede se ci riproverebbe mai con Martina. Dal Moro replica usando le parole di una famosissima canzone di Laura Pausini: “Non è possibile dividere la vita di noi due, ti prego aspettami, amore mio, che illuderti non so”. Parole che, tuttavia, lasciano il dubbio: cosa avrà voluto dire Daniele? Si tratta di una decisiva chiusura o, come qualcuno ha sospettato, di un’apertura verso un possibile ritorno di fiamma?

