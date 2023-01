Daniele Dal Moro ripensa all’ex fidanzata Martina Nasoni/ Dedica al GF Vip: “L’ho sentita prima di entrare…”

Daniele Dal Moro ripensa all’ex fidanzata Martina Nasoni: la dedica al Grande Fratello Vip

Gli spettatori storici del Grande Fratello ricorderanno che quella di Daniele Dal Moro non è la prima partecipazione al reality. L’imprenditore ne ha già fatto parte nel format Nip, condotto in quell’anno da Barbara D’Urso. Fu proprio in quell’edizione che Daniele conobbe Martina Nasoni, diventata poi nota come ‘la ragazza dal cuore di latta’, celebre canzone di Irama. Martina è infatti così chiamata perché da quando ha 12 anni, in quanto affetta da cardiomiopatia ipertrofica, ha un pacemaker nel cuore.

GF Vip, Nicole Murgia affronta Daniele Dal Moro "sto cuore non lo dai"/ E su Oriana…

Daniele e Martina divennero più che amici al GF e iniziarono una frequentazione poi andata avanti tra alti e bassi fino a concludersi poco dopo. Proprio a lei Dal Moro ha ripensato in queste ultime ore vissute al Grande Fratello Vip, dichiarando di averla sentita prima di entrare nella Casa e facendole inoltre una dedica.

GF Vip, Antonino Spinalbese in quarantena prima di tornare?/ Daniele Dal Moro svela…

Martina Nasoni risponde alla dedica di Daniele Dal Moro

In giardino, con lo sguardo al cielo, Daniele Dal Moro ha dichiarato: “Una dedica a una mia amica, che ha fatto un percorso qua con me bellissimo. La mia amica cuore di latta. – e ha continuato – L’ho sentita poco prima di entrare, abbiamo legato tantissimo. Abbiamo fatto il percorso insieme, dall’inizio alla fine”.

Le parole di Daniele sono arrivate dritte a Martina Nasoni che, dopo averle ascoltate, ha replicato sui social. Su Instagram l’ex gieffina ha infatti postato la foto della scritta del suo nuovo con un cuore fatta da Daniele sul vetro bagnato, commentando a sua volta con un cuoricino dedicato a lui.

GF Vip: Daniele Dal Moro consola Antonella/ "Tua serenità non può dipendere da Edoardo"













© RIPRODUZIONE RISERVATA