Daniele Dal Moro rivela il suo passato/ Martina Nasoni: “E’ venuto fuori il vero te”

Daniele Dal Moro, il drammatico racconto sul suo passato al GF Vip 2022

Daniele Dal Moro, dopo aver avuto una lite con Alfonso Signorini, si è sfogato con gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip 2022 rivelando il suo doloroso passato. Durante l’ultima puntata del reality show, l’ex tronista di Uomini e Donne è entrato ancora più nel dettaglio.

Daniele Dal Moro, dunque, dichiara: “A 14 anni ho cominciato a prendere tutte le droghe conosci, il momento peggiore è stato a 22 anni perchè diciamo in un giorno qualsiasi sono iniziati gli attacchi di panico, di adrenalina, un mix di cose. Li la mia vita si è fermata, ho vissuto nel terrore“. E ancora: “Purtroppo questo problema ti toglie la vita, non sei più in grado di relazionarti con i tuoi genitori. Nei primi 6 mesi sono stato ricoverato 100 volte, pensavo sempre di morire, è difficile spiegare a parole quello che una persona può provare. Tanti problemi, l’infanzia, i genitori, non essere compreso dai tuoi amici”.

Daniele Dal Moro, la reazione di Martina Nasoni al racconto del gieffino

Daniele Dal Moro ha, dunque, rivelato il suo drammatico passato tra droghe e alcool; passato che la sua ex Martina Nasoni conosce molto bene. Proprio lei, nonostante si siano lasciati in modo burrascoso, ha voluto dare il suo sostegno al gieffino da fuori la casa.

Martina sui social scrive un messaggio per Daniele Dal Moro: “E’ questo quello che ho visto in te dal primo giorno, sono contenta che sia finalmente venuto fuori il vero Dani! Avanti tutta! Good luck“. Dunque, l’ex del volto di Uomini e Donne fa il tifo per lui che venga invitata da Alfonso Signorini per dare un’iniezione di buon umore a Daniele? Nel frattempo, il gieffino continua a vivere a testa alta il suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip 2022.

