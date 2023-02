Daniele Dal Moro, rivelazioni choc su Uomini e Donne e Temptation/ Autori dal GF Vip…

Daniele Dal Moro, confronto con Antonella Fiordelisi

Per Daniele Dal Moro, il post puntata del Grande Fratello Vip 2022, è stato ricco di confronti. Dopo quello con Edoardo Tavassi durante il quale sono emerse le frasi pronunciate nel van, Daniele ha avuto un confronto sereno con Antonella Fiorelisi. Tra Daniele e Antonella, il rapporto è diventato più freddo e distaccato con l’ingresso di Martina Nasoni. Daniele, durante le nomination, ha ammesso di essere stato deluso dalla Fiordelisi per essersi schierata dalla parte di Martina senza sentire la sua versione dei fatti. Dopo la puntata, i due si sono confrontati pacificamente in camera da letto e, durante la lunga conversazione, Daniele si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni su Uomini e Donne e Temptation Island che non sono passate inosservate.

“Non ho mai rilasciato interviste o dichiarazioni su si lei. Martina può dirti tante cose, ma lei veniva a farmi la posta quando io facevo Uomini e Donne. Si appostava proprio. Io poi non ho baciato nessuno e nemmeno ho scelto nel programma. Chiamavo subito la redazione appena vedevo che si appostava. Dicevo alla produzione ‘che cosa devo fare con lei?’. Perché ho sempre portato rispetto al programma“, ha detto Daniele ad Antonella.

La reazione degli autori del Grande Fratello Vip alle parole di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro, ripercorrendo le varie fasi del suo rapporto con Martina Nasoni, si è lasciato andare ad ulteriori dichiarazioni: “Io le ho fatto saltare progetti quando uscivamo? Ma questa è una grossa bugia che ti ha detto. L’unica cosa saltata è Temptation Island. Perché loro ci hanno chiamato e io ho detto di no ‘guardate che Martina non è la mia ragazza, io non faccio ste cose qui in coppia’”. Le parole di Daniele non sono passate inosservate e un autore lo ha richiamato direttamente: “Non parliamo di altri programmi, grazie”.

Daniele, infastidito dal richiamo degli autori, ha giustificato così le sue parole: “Sì lo so che non devo parlare di altri programmi, però Martina mi ha tirato in mezzo a queste cavolate con Antonella. Quindi cosa devo fare?!”.

Daniele e Antonella parlano di Temptation e Uomini e Donne La redazione “non parliamo di altri programmi grazie” Loro terrorizzati dalla furia mariana 💀 #GFVIP — Noemi 🐍 (@Santuz15) February 24, 2023













