Daniele Dal Moro “sbeffeggia” Donnamaria in una diretta con Antonella Fiordelisi/ “Edoardo Vaf*anc*lo!”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, aria sempre più tesa

Il GF Vip è una sorta di calamita per il mondo dei social, soprattutto quando si tratta dei protagonisti dell’ultima edizione del reality più chiacchierato d’Italia. Intrighi, controversie sentimentali, rumor; sono solo alcune delle tematiche che incuriosiscono migliaia di utenti. In particolare, pare siano le coppie a tenere banco rispetto all’interesse mediatico; da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ad Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono reduci da una piccola battuta d’arresto; i due hanno avuto dei dissapori presto emersi sui social. Nonostante gli sfoghi e una crisi che sembrava destinata a culminare con la fine della relazione, i due sono riusciti a fare pace. Diverso invece il “caso” di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria; la relazione sembrava procedere a gonfie vele ma di recente la storia d’amore tra gli ex concorrenti del GF Vip sembra essere giunta ai titoli di coda.

Come riporta BlogTivvu, la situazione si è “infiammata” dopo un’insolita reunion avvenuta nelle scorse ore. Nello specifico, pare che Daniele Dal Moro si trovasse a cena con Oriana Marzoli dopo la serenità ritrovata e, a gran sorpresa, con loro c’era anche Antonella Fiordelisi. L’incontro è documentato da una diretta social fatta proprio dalla fidanzata di Edoardo Donnamaria – e riportata dal portale – dove il veneto, con fare esuberante, scherza proprio menzionando l’ex volto di Forum.

Daniele Dal Moro – nel video pubblicato da Antonella Fiordelisi – si diverte ad intonare l’iconica canzone “Maledetta Primavera”. L’aneddoto curioso rigurda il fatto che il veneto abbia pensato bene di “storpiare” il brano facendo un chiaro riferimento ad Edoardo Donnamaria. “Che fretta c’era, dove sta Edoardo? Che fretta c’era, Edoardo Vaf*anc*lo!“. Subito Antonella Fiordelisi, palesemente imbarazzata, ha tentato di correre ai ripari: “Ma come mi è venuto in mente di fare un video in diretta… Ragazzi Daniele è andato”.











