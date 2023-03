Daniele Dal Moro sbotta dopo squalifica da GF Vip/”Regole vanno rispettate ma devono essere uguali per tutti”

Daniele Dal Moro, le prima parole dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip: ringraziamenti e una stoccata

Daniele Dal Moro è stato ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip ed è già fuori dalla Casa di Cinecittà. Mentre Oriana Marzoli piange la sua uscita, Daniele non rimane in silenzio e torna anzi subito sui social. La prima cosa che ha fatto uscito dalla Casa è stata infatti riprendere in mano il suo cellulare e pubblicare un selfie con un annuncio: “Dopo ve racconto due cosette… Intanto grazie a tutti!”

Un tono, quello di Daniele, apparso subito un po’ polemico, quasi a preannunciare uno sfogo con rivelazioni importanti sul programma. Tempo pochi minuti ed ecco arrivare su Instagram il suo primo vero post dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip, una sua foto con un lungo messaggio di ringraziamenti e una chiara stoccata.

Daniele Dal Moro tuona: “Il regolamento va rispettato ma…”

Nel post in questione di Daniele si legge: “Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi.. Ma voglio trovare un tempo nostro per farlo! Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti. Ve ne sarò sempre riconoscente. Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale”. È in conclusione del post che arriva dunque la stoccata al Grande Fratello: “La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato.. E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un altra storia che vi racconterò prossimamente”, preannuncia dunque alla fine. Daniele è insomma pronto a tirare fuori tutta la sua verità.

