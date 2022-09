Daniele Dal Moro, sbotta prima del GF VIP 7:”anni che insultano”/ “A Uomini e Donne pesavo le ragazze…”

Daniele Dal Moro verso il GF Vip 7: riaffiorano le polemiche di Uomini e donne

La notizia di Daniele Dal Moro come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7 ha suscitato alcune critiche tra gli utenti del web. Dopo rumors e indiscrezioni, il nome dell’ex tronista di Uomini e donne compare nel cast ma non tutti l’hanno presa bene. A distanza di molti anni dalla partecipazione al dating show di Canale5, infatti, molti non hanno ancora digerito l’iniziativa di pesare le sue corteggiatrici. Accuse che periodicamente piombano sulla sua figura e alle quali ha voluto rispondere con alcune Instagram stories.

“Per evitare di ricevere ulteriori messaggi stupidi e soprattutto inutili, ora vi spiego una cosa.. Quando ho fatto il tronista a U&D non ho pesato delle ragazze perché (come molte persone monocellulari suppongono) mi interessasse sapere il loro peso corporeo. E questo pensavo (sbagliando) fosse una cosa chiara anche al più stupido degli esseri umani“, spiega Dal Moro, rivelando: “Mi fecero una proposta (perché, giusto per ricordarvelo, o quantomeno per farlo presente, in un programma televisivo non è Daniele Dal Moro che decide quello che si fa o non si fa)“.

Daniele Dal Moro spegne le polemiche: “Non ca****mi più il ca**o“

Per zittire le critiche, Daniele Dal Moro rivela quale sia stata la decisione del programma: “L’idea iniziale, associata al fatto che la mia fisicità è spesso anch’essa erroneamente associata a una ricerca ossessiva compulsiva della perfezione fisica anche nel gentil sesso…Era quella di far successivamente passare invece un bel messaggio in televisione. Nelle schede dei provini che mi erano state date c’era peso e altezza (e quelle schede non le ho di certo fatte io). Chiaramente il problema che potesse passare un messaggio sbagliato sapevamo ci fosse, ma abbiamo voluto (sempre sbagliando) rischiare“.

E ha voluto, una volta per tutte, chiudere la spinosa questione facendo chiarezza sempre attraverso le Instagram stories: “Io sono anni che prendo insulti e critiche gratuite. E non mi sono mai lamentato né ho mai fatto alcun tipo di intervista per chiarire questa cosa perché, primo, credo che chi DECIDE di esporsi a livello mediatico si debba prendere oneri e onori e, secondo, perché chi mi conosce sa che sono una persona molto riservata, che racconta i ca**i suoi a poche persone […]“. Infine, un messaggio inequivocabile: “In sostanza io non voglio nulla.. solo che non mi ca**te più il ca**o con questa storia perché di porc**e ne ho già lette a sufficienza“.













