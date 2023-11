Daniele Dal Moro scrive a Oriana: “Ti ho amato davvero con tutto il cuore”/ “Ti avevo preso l’anello per…”

Daniele Dal Moro scrive una lettera a Oriana, dopo la rottura

Oriana Marzoli ha deciso di lasciare Daniele Dal Moro e anche l’Italia, tornando dalla sua famiglia a Madrid. La rottura non è stata presa bene dall’ex gieffino che si è reso protagonista di uno sproloquio sui social, con numerose bestemmie e parolacce.

A distanza di giorni, il bel veronese ha deciso di scrivere una lettera aperta all’influencer venezuelana: “Ti ho amato davvero con tutto il cuore. L’anello è vero, te l’avevo preso perché volevo farti un regalo. Sono andato a prenderlo con mia madre. Posso avere tutti i difetti del mondo, ma tu sai quanto ti amavo, sai quanto ho accettato per te e sai quanto ci credevo. Non ti trovavi a Verona perché non avevi abbastanza posti per divertirti? Ti mancava il tuo cane? Potevi tornare quando volevi, potevamo prendere un appartamento a Milano come stavamo pensando, potevi portare il tuo cane qui” afferma Dal Moro.

Daniele Dal Moro tuona a Oriana: “Non mi amavi veramente”

Continua la lettera di Daniele Dal Moro, indirizzato alla sua ex Oriana Marzoli che la accusa di averlo amato veramente: “Avrei fatto qualsiasi cosa per riuscire a stare bene con te e tu lo sai. Ti ho anche detto che se mi organizzavo potevi venire a vivere qualche mese a Madrid. Ma la verità, Oriana, è che se mi avessi amato davvero come io ti ho amata, l’unico posto in cui saresti stata felice è con me. ”

E ancora: “Avrei apprezzato molto di più se fossi stata onesta, perché io non sono un idiota e so cosa una persona può fare per un sentimento così grande. Ma in realtà, nemmeno questo è vero, perché un amore come quello che avevi dichiarato per me non svanisce così e io non ti perdonerò mai questa cosa, perché entrambi possiamo aver sbagliato molte cose. Mi metto allo stesso livello tuo, non c’è un migliore o un peggiore, abbiamo sbagliato entrambi. Ma io non mi sono mai preso gioco dei tuoi sentimenti. Omnia Vincit Amor. Ma purtroppo, era proprio quello che mancava. Buona fortuna, Bebè“.

