Daniele Dal Moro, sfogo dopo lite con Donnamaria/ “Gli interessa solo Antonella”

Dopo la dura lite andata in scena tra Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria, il primo ha deciso di dare sfogo a tutta la sua amarezza in un confronto con l’amico Edoardo Tavassi. Il concorrente veneto, rivolgendosi all’ex naufrago de “L’Isola dei Famosi”, ha precisato: “A me ha dato fastidio che lui debba sminuire quello che ho fatto io per te. Parla delle robe tue, non sminuire quello che viene fatto agli altri! Con lui il rapporto non è quello che ho con te”.

Tavassi, dopo avere ascoltato le parole di Daniele Dal Moro, ha provato a confortarlo, a fargli capire che lui è certo della loro amicizia, ma Daniele ha continuato a sottolineare il comportamento di Edoardo Donnamaria, asserendo: “L’unica cosa che gli interessa è Antonella (Fiordelisi, ndr)“, tacciando quindi il coinquilino di egoismo e scarso interesse nei confronti delle altre persone che lo circondano. Tavassi ha dunque consigliato a Dal Moro di non tenere dentro di sé tutti questi sentimenti negativi e di fare presente al diretto interessato come certi suoi comportamenti proprio non gli vadano a genio.

DANIELE DAL MORO CONTRO EDOARDO DONNAMARIA: “QUESTA VOLTA NON MI PASSA!”

Daniele Dal Moro, visibilmente agitato, ha accettato il consiglio datogli da Edoardo Tavassi, al quale ha confessato di essere una persona piuttosto tollerante su ogni aspetto della vita quotidiana e di essere esploso soltanto a seguito delle provocazioni rivoltegli da Donnamaria. I due, ora come ora, sembrano distanti anni luce e la loro vecchia amicizia pare destinata a diventare soltanto un ricordo: ci saranno possibilità di riappacificazione?

A leggere tra le righe nelle dichiarazioni di Daniele Dal Moro, la risposta è negativa: “Se non trovo un punto di incontro, non è che il giorno dopo ricomincio a discutere della stessa cosa. O me la faccio passare oppure continuo. Questa volta non mi passa! Io non sono qua per imbrodarmi le pillole da solo e farmi andare bene le robe a priori”.

