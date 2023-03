Daniele Dal Moro, sfuriata contro Oriana: “Sei ridicola”/ Nuova lite al GF Vip, ‘colpa’ di Antonella

Daniele Dal Moro torna ad accusare Oriana Marzoli al GF Vip: “Sei ridicola!”

Ennesima lite tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip. Il rapporto tra i due continua ad essere molto complicato, alimentato da scontri e dissapori anche su cose banali. L’ultima lite si è scatenata a causa del riavvicinamento di Oriana ad Antonella Fiordelisi, dopo settimane in cui è stata ben poca la stima reciproca. Questo cambiamento ha infatti insospettito Daniele, che è finito per sbottare ancora una volta contro la venezuelana.

“Basta andare a cercare approvazione negli altri! Basta, sei ridicola!” ha tuonato Daniele contro Oriana, come riportato da Leggo. E ha quindi proseguito con tono duro: “Tanto sei già in finale, basta cercare l’approvazione degli altri. Basta, parlare con la gente, impara a tenere le cose per te. Vuoi che ti dica cosa dicono a me di te? Mi sono stufato di parlare con una persona che parla con gli altri.”

Daniele Dal Moro perde le staffe (di nuovo) contro Oriana: ‘colpa’ di Antonella Fiordelisi

Daniele Dal Moro continua a non fidarsi di Oriana Marzoli, motivo per il quale basta una piccola cosa per far scattare la sua, ormai nota, ‘ira veneta’. “Mi fa ridere che tu ti sia arrabbiata mille volte perché parlavo delle nostre cose davanti agli altri e tu stai facendo la stessa cosa. – ha continuato infatti il gieffino contro Oriana – Racconti tutti i cavoli tuoi ad Antonella con cui fino a ieri ti scannavi. Questa situazione è ridicola, non ho voglia di ascoltarti.” Così ha concluso: “Continua a parlare con Edoardo e Antonella, coppia da cui prendere esempio. Ti è chiaro che va bene così e non ho più voglia di discutere? Basta!” Questa sera, in diretta al GF Vip, i due avranno modo di confrontarsi e capire una volta per tutte che tipo di rapporto vogliono avere.

