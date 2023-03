Daniele Dal Moro, sgarro a Oriana Marzoli dopo la squalifica dal GF Vip: cos’ha fatto

La squalifica di Daniele Dal Moro dal Grande Fratello Vip ha acceso parecchie discussioni sui social. Mentre Oriana Marzoli piange e si dispera per lui nella Casa di Cinecittà, il veneto è subito tornato attivo su Instagram, dove ha postato prima una stories preannunciando grandi rivelazioni, poi una foto con un lungo messaggio di ringraziamenti e una stoccata al programma. Molti si sono però subito attivati per scoprire se Dal Moro abbia fatto qualche mossa social per la Marzoli, e questo ha portato ad una scoperta che allarma i fan della coppia.

Daniele Dal Moro, sgarro a Oriana dopo la squalifica da GF Vip/ "Nessuna storia fuori": cos'è accaduto

C’è chi è andato subito a spulciare sul profilo Instagram di Daniele per scoprire se l’ex gieffino avesse iniziato a seguire Oriana. Qui l’amara sorpresa: Daniele non segue Oriana su Instagram. Ad aggravare questo mancato gesto il fatto che lui abbia comunque iniziato a seguire altri concorrenti, attualmente sia dentro che fuori la Casa di Canale 5.

BENEDETTA PRIMAVERA, LORETTA GOGGI/ Diretta 2a puntata: standing ovation per Mannoia

Daniele Dal Moro segue gli amici del GF Vip ma non Oriana

Daniele Dal Moro ha iniziato a seguire Edoardo Tavassi, Antonino Spinalbese, Wilma Goich, Attilio Romita, Edoardo Donnamaria, Davide Donadei ma non Oriana. Un gesto che ha subito messo in allarme gli Oriele, i fan della coppia, desiderosi di capire cosa sia successo tra loro nelle ultime ore. C’è chi fa notare che i due non si siano neppure salutati, probabilmente per scelta del Grande Fratello. Va inoltre ricordato che la scorsa settimana, quando Daniele rischiava l’eliminazione al televoto, Oriana gli ha fatto una richiesta: “Appena esci scrivimi su Instagram!” Daniele l’aveva allora tranquillizzata, dicendole che non sarebbe sparito e che l’avrebbe fatto. Ma sarà davvero così? Questi primi indizi di certo non sono incoraggianti, al punto che c’è già chi dice che tra Oriana e Daniele, fuori dal GF Vip, “non ci sarà alcuna storia”.

Chiambretti "Mia figlia Margherita ideato Tv dei 100 e 1"/ "Sui social si scommette…"

Seguirà Oriana ?!? 😢😢😢 al momento no , ma lei non c’entra nulla con questa squalifica .. non si sono nemmeno salutati 😢😢😢#oriele pic.twitter.com/Gls9GgSdC8 — Bri (@Bri64255289) March 17, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA